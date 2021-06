L'INTERVISTA

«Sarebbe stato meglio che li chiudessero in galera e buttassero le chiavi». Ottavio Mariottini è il nonno di Desireé, sindacalista da una vita, una vista stravolta due anni e mezzo fa dal brutale assassinio di sua nipote. Parla all'indomani della sentenza di primo grado che ha condannato all'ergastolo due dei quattro imputati e a 27 anni e 24 anni e sei mesi gli altri due. La ragazzina drogata, stuprata e uccisa a 16 anni a Roma in uno stabile abbandonato, viveva a Cisterna come tutta la sua famiglia.

Le sembra una sentenza giusta?

«Per quanto la giustizia sia equa, in nome dei diritti e delle norme che la codificano, questo verdetto è una magra consolazione. Mi aspettavo e ci aspettavamo condanne più severe per tutti. Tutti e quattro gli imputati sono stati complici dell'omicidio di mia nipote in ugual misura, tutti e quattro sono responsabili della sua morte, non hanno chiesto soccorso, l'hanno lasciata sola e agonizzante, tutti e quattro meritavano la condanna a vita. Certamente le prove sono scientificamente schiaccianti per due di loro che hanno avuto l'ergastolo e quindi la sentenza è stata diversa in base ai fatti e alle azioni compiute da ciascun imputato in quella maledetta notte, ma se belva si nasce non c'è molta distinzione tra chi lo è di più e chi lo è meno...».

Niente potrà restituirvi Desireé, ma a 24 ore dal verdetto come si sente?

«Amareggiato, deluso. Purtroppo non ho potuto partecipare all'ultima udienza del processo per motivi di salute».

Il sistema italiano prevede sconti di pena in caso di buona condotta, la preoccupa il fatto che queste persone possano uscire prima?

«Sì, mi preoccupa molto perché queste persone sono pericolose, non hanno nessuna sensibilità umana, né rispetto dell'altro, né della vita quale valore assoluto e inviolabile, visto quello che sono stati capaci di fare. Molte volte la legge viene applicata in modo teorico, come una formula matematica, non viene calibrata sulla persona, sulla misura delle sue capacità criminali. Quanti errori sono stati compiuti, quanto è stato pagato pesantemente dalla società una condanna troppo leggera? Probabilmente i responsabili dell'omicidio di Desireé faranno ricorso, ci sarà un nuovo processo in appello e forse potrebbero tornare in libertà prima dei tempi fissati dalla condanna. Mi auguro che la pena venga eseguita fino in fondo, che restino in carcere fino all'ultimo giorno. Forse otterremo giustizia nell'altro mondo. In questo mondo ci adeguiamo e ci accontentiamo di una applicazione seria e rigida della legge».

Cosa pensa del fatto che, per un banale cavillo, uno degli assassini stava per essere liberato?

«Sarebbe stata un'assurdità perché sarebbe stato tutelato un colpevole di omicidio. La legge italiana si basa quasi sempre sui cavilli e sulla difesa ad oltranza, finendo per tutelare persone colpevoli anche di reati gravi. Comunque l'imputato nella notte è stato raggiunto da una nuova misura chiesta e ottenuta dalla Procura di Roma per l'accusa di omicidio. Per questo ringrazio a nome mio e della mia famiglia tutti coloro che hanno lavorato su questo processo lungo quasi tre anni: più di 40 udienze, testimonianze, rinvii per Covid e quarantene. È stato un processo lungo e straziante».

Secondo lei, la sentenza racconta tutta la verità su quello che è accaduto o ci sono ancora delle zone grigie?

«Alcuni misteri restano. Mia nipote non sarebbe mai andata da sola in quel tugurio del quartiere San Lorenzo, forse ci è andata con qualcuno che conosceva e di cui si è fidata. Il quadro complessivo che emerge da queste zone d'ombra lascia spazio all'interpretazione, di certo non è andata da sola a cercare droga... Desy non l'avrebbe mai fatto. È andata là perché si è fidata di qualcuno e le è stato impedito di chiamare. Ne sono certo ma il mistero su questo rimane».

Questa tragedia vi ha inevitabilmente segnato, riuscirete mai a ritrovare un po' di serenità?

«Sarà difficile, ci proveremo con un granello di sale al giorno. Ogni volta che vedo una sua foto, torna il ricordo. Il pensiero di Desirée è costante, lo era prima quando era in vita e lo è ancora di più oggi. Il dolore nella nostra famiglia è immutato, avremmo voluto vederla crescere, avremmo voluto festeggiare i suoi 18 anni, continuare a vivere le sue passioni e condividere il suo percorso di vita. Ricordo sempre i suoi sorrisi alle feste in famiglia, i suoi abbracci».

Le persone che hanno fatto tanto male a Desireé meritano il vostro perdono? Vorrebbe dire loro qualcosa?

«No, non lo meritano. Oggi il perdono è troppo grande per noi, sappiamo quanto male hanno fatto a una ragazzina, abbiamo vissuto la nostra tragedia e la loro sfacciataggine durante il processo, nessun perdono. A loro non dico niente. Vorrei chiedere però allo Stato italiano come mai i colpevoli di questo atroce delitto, capaci di tanta violenza, circolassero tranquillamente nel nostro Paese nonostante il decreto di espulsione».

