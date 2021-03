30 Marzo 2021

IL PIANO

Dall'inizio della campagna vaccinale anti-Covid, in provincia di Latina sono state somministrate circa 51mila dosi di Pfizer-BioNTech e 15mila di AstraZenaca. I cittadini che hanno completato il primo ciclo vaccinale sono circa 20.500, tutti trattati con Pfizer, in prevalenza over 80. Ieri, nel giorno in cui nel Lazio si è toccato il primo milione di somministrazioni, l'unità di crisi regionale ha precisato che nel complesso il 41% degli over 80 prenotati ha ricevuto la doppia dose del vaccino.

ANZIANI IMMUNIZZATI

«I richiami per il vaccino AstraZeneca ha precisato ieri Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina non sono ancora iniziati. La seconda dose di questo farmaco verrà effettuata a partire dal 12 maggio. Quindi, i 20.500 che hanno ricevuto anche la seconda dose sono stati immunizzati con il Pfizer. Si tratta in massima parte di anziani ultra ottantenni. Direi che su un totale di 45mila anziani di questa età, siamo in linea con il dato regionale». Con la consegna ai medici di famiglia pontini di oltre 1.500 dosi di Pfizer avviata ieri, presto sarà completata anche la vaccinazione degli over 80 che hanno fatto richiesta di essere raggiunti a domicilio. Si tratta di un servizio che presenta alcune complessità, dovute soprattutto ai tempi ristretti per la somministrazione del farmaco una volta aperto e diluito. I medici che in provincia si sono resi disponibili a raggiungere i domicili dei loro pazienti vulnerabili sono 257. Chi ieri ha già ritirato il suo primo flaconcino, corrispondente a sei dosi da inoculare in un massimo di sei ore, si sta preparando per un intervento preciso e puntuale per la giornata di domani.

Nello scorso week end, la Asl pontina ha dedicato particolare attenzione alla vaccinazione dei pazienti ad elevata fragilità, rispondendo così alle nuove direttive della Regione in coerenza con il nuovo piano vaccinale nazionale del 12 marzo scorso. Sabato e domenica, al Goretti di Latina, Dono Svizzero di Formia e San Giovanni di Dio di Fondi sono state effettuate 120 inoculazioni. Attesa a breve una simile iniziativa presso l'Oncologia di Aprilia.

FASCICOLO SANITARIO

Ieri la Regione Lazio ha comunicato che prosegue il percorso di alimentazione del fascicolo sanitario a cui si accede dal portale SaluteLazio tramite Spid. Vengono caricati oltre 6 mila certificati al giorno per coloro che hanno completato il percorso vaccinale. Le procedure verranno completate nei prossimi giorni, mentre il fascicolo sanitario elettronico viene alimentato automaticamente a partire dalla data del 20 marzo, ha precisato l'unità di crisi.

A partire da dopodomani, primo aprile, la sede per le vaccinazioni Astrazeneca nel capoluogo pontino sarà spostata dal centro anziani Vittorio Veneto al teatro San Francesco di via dei Cappuccini. Dall'8 aprile le vaccinazioni Pfizer saranno invece effettuate presso il centro anziani Vittorio Veneto anziché nel tendone davanti al Goretti.

Rita Cammarone

