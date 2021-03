30 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'ANALISI

Secondo l'Osservatorio sugli Aiuti di Stato di Cribis, il Lazio è l'ultima regione in Italia ad aver fatto richiesta di aiuti di aiuti di Stato nel corso della pandemia. L'Osservatorio ha incrociato i dati del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con quelli della banca dati di Cribis, analizzando la tipologia, le dimensioni e i settori delle imprese che, nel periodo gennaio 2020 - gennaio 2021, hanno usufruito del sostegno pubblico per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza Covid-19.

Considerando il numero di imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato in rapporto al totale delle aziende attive sul territorio, Latina è al 99esimo posto, tra le dieci province le cui imprese, in rapporto al totale di quelle presenti sul territorio, hanno fatto meno ricorso agli aiuti concessi dal Governo, in pratica 8.397 imprese su un totale di 52.918, pari al 15,9%.

Ad analizzare questo dato è il direttore di Federlazio Claudio Malagola: «Parliamo del cosiddetto decreto liquidità a cui non tutti potevano accedere. I 25 mila euro sono stati erogati abbastanza facilmente e infatti le categorie che ne hanno usufruito di più sono quelle più piccole. Tutti gli altri, di fatto, si sono scontrati con un muro di gomma. Se poi le domande sono state poche questo non è possibile saperlo. Conti che solo il 30% degli imprenditori di Ferdelazio è riuscito ad accedere, l'altro 70% è stato dissuaso. E' vero anche che le aziende spesso non ha visto in questo strumento la risoluzioni dei problemi perché significava comunque indebitarsi».

«Questo dato a mio avviso spiega Malagola - avrebbe bisogno di una lettura molto più approfondita, potrebbe significare che le aziende hanno meno voglia di investire, o poca fiducia in questi strumenti, o non ne hanno avuto proprio bisogno perché potevano sopperire da sole, oppure hanno deciso proprio di non investire. Impossibile sapere dunque se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno».

In base all'analisi dunque, il settore che ha fatto maggiormente ricorso agli aiuti di Stato è quello del commercio al dettaglio, seguito dai servizi di ristorazione, dal commercio all'ingrosso e dai lavori di costruzione specializzati. A richiederli sono state soprattutto le microimprese e quelle più giovani, ovvero attive da meno di 10 anni.

«In una fase economica complessa e in costante cambiamento come quella attuale, è fondamentale valutare in modo preciso ed efficace la solidità finanziaria di clienti e partner commerciali», ha dichiarato Marco Preti, amministratore delegato di Cribis. «Sapere se i propri clienti hanno ricevuto gli aiuti finanziari messi in campo dal Governo per fronteggiare la crisi del Covid-19 è un'informazione di grande importanza per conoscere lo stato della liquidità aziendale».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA