12 Maggio 2021

Solo 31 casi di contagio nelle ultime 24 ore su 800 tamponi processati. E' il dato migliore da mesi. Due sole volte si era scesi sotto i 50 casi da marzo (il 9 marzo 46 nuovi casi e il 13 aprile 48), ma entrambe le volte era accaduto per i pochi tamponi effettuati e per problemi alla macchina che li processa. Per trovare un numero così basso bisogna andare al 10 ottobre scorso (19 casi), sette mesi fa, prima che partisse la seconda ondata. Non è l'unico record. Ieri, dopo mesi, Latina non solo si è allineata con i numeri delle altre province del Lazio ma ha fatto anche meglio di Frosinone (34 casi): non accadeva da oltre un mese. Inoltre nessun comune pontino è andato in doppia cifra con i contagi, anche questo non accadeva da mesi. Il maggior numero di casi è stato riscontrato a Latina (appena 7), poi sei a Cisterna e tre ad Aprilia e a Formia. Quindi cinque comuni con due casi (Fondi, Monte San Biagio, Sermoneta, Sezze e Terracina), due comuni con un solo caso (Pontinia e Sabaudia) e ben 22 città senza nuovi casi (anche questo è un record). Purtroppo ci sono stati due morti, uno a Sabaudia e uno di fuori provincia. Undici i ricoveri al Goretti (e questo è un dato che invece preoccupa). Nelle ultime 24 ore 231 i guariti e 3448 le persone vaccinate (tra prime e seconde dosi).