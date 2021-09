Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

«Siamo così folli da candidarci per non vincere, ci candidiamo per andare a fare l'opposizione». Ostenta realismo, Sergio Sciaudone, candidato sindaco di Latina per Solidarietà sociale, nella presentazione del proprio programma e della lista che lo supporta. Nell'aula che il Circolo cittadino ha destinato alle presentazioni dei candidati sindaco manca la folla delle grandi occasioni. «Il Consiglio comunale è il luogo del confronto e dello scontro politico, ma noi abbiamo dimostrato, anche stando fuori dal Consiglio, che l'altra opposizione, quella che in aula c'è, non si legge gli atti: dal nuovo regolamento di polizia mortuaria per il cimitero, che non andrà a favore degli utenti, fino alla determina per dare mandato alla stampa del libro di fine mandato del sindaco, quando in realtà era già stato stampato. Noi faremo opposizione facendo politica, che è la cosa più rivoluzionaria che si possa fare in questa città. Saremo in Consiglio comunale a portare la voce di chi vuole alzarsi in piedi per far valere i propri diritti». Il suo programma è semplice: «Mettere la persona al centro. Non l'economia circolare, che vorrebbe dire mettere sempre l'economia al primo posto, ma un'umanità circolare: lo sviluppo del cittadino e della collettività. In città tutto è abbandonato: il centro, l'ex mercato annonario, la gestione degli impianti sportivi». E propone un futuro diverso per l'ex Icos, con «palestre popolari, corsi di recupero per ragazzi che abbandonano la scuola, centri musicali, con strumenti e insegnanti pagati dall'amministrazione». Oppure «il recupero delle vecchie stalle coloniche con riconversione delle terre in biologico e l'accoglienza turistica diffusa». Quindici le pagine del programma elettorale, con tanta politica sociale e di tutela dell'ambiente: proponendo soluzioni per 14 criticità del territorio, dal miglioramento della qualità dell'aria, delle falde idriche, alla ripubblicizzazione dell'acqua, al miglioramento della gestione dei rifiuti. Nella sua lista, due ex dei Verdi, come Fabrizio Vitali e Laura Scalabrini, l'imprenditrice Angela Pacifico, e poi «studenti, disoccupati, pensionati, persone attive nell'ambito dell'associazionismo e della politica».

An. Ap.

