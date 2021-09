Martedì 14 Settembre 2021, 05:02

LE REAZIONI

«Ho ricevuto solidarietà da tutti, competitor, candidati consiglieri, associazioni. Mi hanno chiamato tutti e li ringrazio». Annalisa Muzio, candidata sindaco per Fare Latina e il Ple, lo spiega, a margine della conferenza stampa in cui ha raccontato l'aggressione e il ferimento del suo candidato consigliere Massimo Gibbini.

L'APPELLO A VIGILARE

Tra i primi a chiamarla Damiano Coletta, sindaco uscente e ricandidato per Lbc e Pd, che ha poi postato su Fb un messaggio di solidarietà: «Non permetteremo a nessuno di incendiare la campagna elettorale con la violenza; come sindaco, mi sono attivato subito con il Prefetto: non voglio creare allarmismi, ma esprimo preoccupazione per il clima che si sta generando anche a fronte di alcuni episodi di vandalizzazione di spazi pubblici, per i quali sto valutando di presentare un esposto come primo cittadino». «Massima solidarietà» anche da Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco per il centro destra: «Dobbiamo evitare che si avveleni il clima della campagna elettorale. Le aggressioni fisiche vanno sempre condannate, ma esistono anche quelle mediatiche e social in danno di molti candidati, che vanno attenzionate con altrettanto rigore».

Antonio Bottoni, candidato di Siamo Latina, si dice «sconcertato dalla notizia dell'aggressione. Episodi come questo invitano a riflettere e mi auguro che le forze dell'ordine individuino i responsabili. A Gibbini e alla Muzio la mia solidarietà per quanto subito». Bottoni ricorda che «anche un nostro candidato, Fabio Coco nei giorni scorsi, è stato vittima di violento e volgare attacco sui social. Mi auguro che episodi del genere non abbiano più a verificarsi».

LA PREOCCUPAZIONE

Gianluca Bono, candidato sindaco del Movimento 5 stelle esprime «solidarietà al candidato vittima dell'aggressione e alla relativa compagine politica. Auspico che gli organi di polizia possano quanto prima assicurare alla giustizia i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio». Nicoletta Zuliani, candidato sindaco con la propria lista, definisce «assurdo quanto accaduto nel point di Fare Latina. Nel momento più alto della vita democratica, come una campagna elettorale, è estremamente preoccupante vedere che la violenza è sempre in agguato. Piena solidarietà alla mia amica e competitor Annalisa Muzio per l'aggressione subita dal suo candidato, Gibbini». Si esprime anche il senatore Nicola Calandrini, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, con «la mia solidarietà e vicinanza e quella di Fratelli d'Italia. Quanto successo testimonia un clima avvelenato che non ha alcuna ragione di esistere né può sconfinare in questi episodi estremi. La competizione elettorale deve vederci contrapposti ma né la violenza fisica né tantomeno quella verbale sono tollerabili».

An.Ap.

