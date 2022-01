Sabato 8 Gennaio 2022, 05:03

APRILIA

Massimo Ranieri questa sera in scena ad Aprilia, al Teatro Europa, con il suo spettacolo Sogno e son desto ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri. La serata, che avrà inizio alle 21.00 fanno sapere gli organizzatori è già da qualche giorno sold out. L'evento è stato organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci in collaborazione con il direttore artistico del Teatro Europa, Bruno Iorillo. Sogno e son Desto continua. E continua così il meraviglioso viaggio di Massimo Ranieri insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo più di 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso. Tra i tanti brani dello spettacolo ci sarà anche Mia ragione, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo di due anni fa, dove Ranieri partecipò in qualità di super ospite, brano inserito nel suo ultimo Album Qui e adesso arrangiato dal cantante e musicista canadese Gino Vannelli. Lo spettacolo in tour, che da anni sta riscuotendo sold out in Italia e all'estero, prodotto da Marco De Antoniis, presenta sul palco una band formata da musicisti d'eccezione: Seby Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati), Andrea Pistilli ( chitarra) Tony Puja (chitarra).

Aprilia attende Massimo Ranieri ad tempo, già da prima della pandemia. A causa del coronavirus il suo spettacolo è slittato più volte. Ora finalmente la messa in scena.

Ra.Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA