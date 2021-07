Martedì 13 Luglio 2021, 05:02

Ha rischiato di far saltare l'operazione Alba Pontina' avvisando con una telefonata alcuni componenti del clan Di Silvio che la Squadra mobile di Latina li stava per inchiodare. Ieri Antonio Fusco detto zi Marcello, finito nell'indagine che ha decapitato il gruppo criminale di Campo Boario, è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere per favoreggiamento. Il 58enne, assistito dagli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma per essere giudicato con il rito abbreviato condizionato. Secondo l'accusa il 20 settembre 2016 avrebbe contattato telefonicamente Agostino Riccardo oggi collaboratore di giustizia ma all'epoca componente del sodalizio criminale riferendogli di non recarsi all'appuntamento già concordato con il ristoratore di Sermoneta vittima di un'estorsione da parte del clan Di Silvio, estorsione che ha dato il via all'inchiesta Alba Pontina' e che ha poi consentito di contestare e vedere riconosciuto nei comportamenti del gruppo Di Silvio le modalità mafiose. «non andà da nessuna parte io t'ho avvisato, te dico che non ce devi andà» diceva in riferimento all'appuntamento. In questo modo secondo gli investigatori informandolo della possibilità che la polizia si sarebbe presentata all'incontro, aiutava Agostino Riccardo e i suoi complici a eludere le investigazioni. Una soffiata che ha rischiato di compromettere una delle indagini più importanti degli ultimi anni. Tra gli elementi ancora da chiarire c'è anche il fatto che la telefonata fatta quel giorno è partita dal centralino del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, circostanza confermata da alcuni investigatori ascoltati in aula proprio durante il processo Alba Pontina'.

