CALCIO, SERIE C

Un tris da urlo quello firmato dalle formazioni giovanili nerazzurre nell'ultimo weekend. Primavera 4 , Under 17 e Under 15 hanno ottenuto vittorie preziose, a conferma della bontà del lavoro portato avanti dal club nerazzurro per quanto concerne il vivaio.

La Primavera allenata da Carlo Cotroneo ha battuto in trasferta l'Ancona Matelica con il risultato di 2-1 dopo una rimonta da applausi. I marchigiani, infatti, sono andati avanti con Pangrazi, poi però al 20' i pontini hanno trovato il momento ideale per pareggiare grazie ad un gol di Panariello. Nella ripresa è stato invece un guizzo di Valerio a premiare gli sforzi degli ospiti.

L'Under 17 nazionale ha messo al tappeto, con lo stesso punteggio, il Pescara.

I ragazzi di mister Michele Battista hanno fatto valere il fattore campo nonostante le difficoltà iniziali. Sono stati gli abruzzesi, infatti, ad aprire le danze con Postiglione, ci hanno pensato però prima Morriale e poi Marino, nel secondo tempo, a ribaltare completamente il match.

Pescara finito ko anche nel match valevole per il campionato Under 15. L'undici di mister Antonio Ferullo si è imposto con il minimo sforzo: è stato Di Giulio dopo trenta minuti a trovare il varco giusto a regalare il successo ai pontini, ora a quota 7 in graduatoria.

IN ASCESA

Un percorso di crescita continuo che rende orgoglioso il responsabile del settore giovanile Vincenzo Di Palma: «Per la prima volta dall'inizio della stagione abbiamo assistito alle vittorie di tutta la filiera, quattro in tutto compresa anche l'affermazione della prima squadra. Ci godiamo questo momento positivo frutto di un lavoro quotidiano notevole, iniziato con qualche ritardo in estate visto e considerato che fino ai primi giorni di agosto non era possibile sapere quale tipo di campionati avremmo dovuto affrontare. Poi, con il ripescaggio in Lega Pro, ci siamo subito attivati per formare le squadre del settore. Ad iniziare dalla Primavera 4, che vede in rosa molti ragazzi che lo scorso anno militavano nella Juniores Nazionale, più altri calciatori di società del capoluogo». La squadra è prima in classifica.... «Speriamo di continuare con questo ritmo. Il tecnico Carlo Cotroneo sta svolgendo un gran lavoro insieme ad uno staff di livello, desideriamo recitare un ruolo da protagonisti nei play off con la speranza di arrivare in Primavera 3. Tra l'altro stiamo giocando con il 70% dei ragazzi nati nel 2004, quindi sotto età, visto che molti altri club hanno tra le proprie fila tanti elementi più grandi di un anno. Tre dei nostri sono stati convocati con la rappresentativa di Lega Pro, un orgoglio per tutto l'ambiente nerazzurro. Ma sono tanti i calciatori interessanti, alcuni dei quali in futuro potrebbero avere la chance di giocare tra i professionisti. Questo è il nostro obiettivo, formare atleti che possano un giorno far parte in pianta stabile della prima squadra».

Ma anche Under 17 e 15 non scherzano: «Abbiamo faticato un po' di più per allestire queste due formazioni, siamo dovuti andare a pescare in terra napoletana per completare gli organici, ma a poco a poco stiamo uscendo fuori e sono certo che sapremo toglierci belle soddisfazioni».

