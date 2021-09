Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

«Con Damiano Coletta a Latina sarà un'amministrazione credibile, che potrà contare su una filiera che dall'Europa passa per il Governo e per la Regione: Latina avrà una chiave in più, rispetto a chi si chiude in una visione localistica».

Così l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio, a Latina per l'iniziativa L'innovazione aperta, opportunità di crescita per il territorio, ha definito la candidatura a sindaco per Lbc e Pd di Damiano Coletta. Smeriglio ha chiarito cbe «nel Pnrr ci saranno molti fondi, che potranno essere utilizzati grazie ai progetti: quella delle Città di fondazione, ad esempio, è un'idea straordinaria. Opportunità per le comunità, e qui ci sono persone in grado di mettere a terra i progetti. Con Damiano condividiamo l'idea di una città aperta, che guarda al futuro e non si fa prendere ostaggio dal passato». Il sindaco Coletta ha poi sottolineato come «le imprese che vogliono lavorare qui trovano opportunità, equità, e regole che garantiscono accesso e sviluppo: alcune multinazionali si sono affacciate qui perché Latina inizia ad avere un'alta credibilità».

«L'università qui ha trovato un'amministrazione che le ha aperto le porte, ha investito 10 milioni di euro per un grande campus, ed è in sinergia con le aziende del territorio: aperto il corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche, ha ottenuto uno straordinario successo di richieste e a breve aprirà anche quello di Intelligenza artificiale applicata alla biochimica. Lunedì presenteremo il progetto, già inserito nel Pnrr, per la valorizzazione del distretto della salute, ma siamo pronti a sviluppare le opportunità delle bellezze naturali e della nostra Marina».

IL CENTRODESTRA

Ieri la Buona Destra, la formazione di Filippo Rossi, ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Latina per il centrodestra di Vincenzo Zaccheo. «A Roma sosteniamo l'esperienza civica di Carlo Calenda - ha spiegato Rossi - mentre qui a Latina vediamo in Vincenzo Zaccheo l'uomo della destra di governo. I sindaci devono essere i veri politici della contemporaneità, le città vanno rifondate e Zaccheo ha storia, cultura, spessore politico per rifondare Latina». Ma non è un controsenso sostenere Calenda a Roma, che non ha un curriculum esattamente di destra, e qui Zaccheo? «La buona politica è possibilità di scelta, la politica è dove si va, non da dove si viene». Anche secondo Carlo Battaglia, coordinatore pontino, «Zaccheo è il punto di riferimento locale della destra, l'unico che è stato capace di unire tutti i partiti». Due sono i candidati consiglieri comunali inseriti nella lista Latina nel Cuore: si tratta di Mario Faticoni e Cinzia Salemme. Il primo è commercialista, e punta le sue idee soprattutto su cultura, con la riapertura di teatri e biblioteca comunale, sport, per lo sviluppo degli impianti, e manutenzioni di strade e verde pubblico; la seconda, dirigente finanziario di una società di telecomunicazioni, parla in particolare della necessità di riprogettare la società pontina.

Andrea Apruzzese

