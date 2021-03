31 Marzo 2021

LA SEDE

Slitta al prossimo 8 aprile il trasferimento del servizio vaccinale anti-Covid in programma a Latina dal centro sociale Vittorio Veneto al teatro San Francesco. La nuova sede, messa a disposizione dalla parrocchia di via dei Cappuccini, sarebbe dovuta entrare in funzione a partire da domani, ma per problemi tecnici legati all'aggiornamento degli appuntamenti sul sistema Recup l'inaugurazione è stata rinviata di una settimana. Le vaccinazioni con il farmaco Astrazeneca, pertanto, continueranno ad essere svolte nella sede comunale del Vittorio Veneto fino all'8 aprile. «Nello stesso giorno ha confermato ieri Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina le vaccinazioni con il farmaco Pfizer che attualmente si effettuano nel tendone davanti al Goretti saranno trasferite nella sede del centro anziani Vittorio Veneto. La riorganizzazione degli spazi è stata programmata per liberare il tendone della Protezione civile e renderlo disponibile per l'uso ospedaliero del Goretti». Procede intanto la campagna vaccinale con numeri in linea con gli obiettivi giornalieri. Nella giornata di lunedì sono state effettuate 1.506. Ieri alle 20 la quota giornaliera registrata sul portale regionale è stata di 1.302. Su un totale di oltre 67mila somministrazioni, quasi 21mila hanno riguardato la seconda dose. La fascia di età maggiormente coinvolta nel processo di immunizzazione è l'over 80. «Nel prossimo fine settimana ha aggiunto il dottor Bevilacqua si continueranno a vaccinare presso gli ospedali di Latina, Fondi e Formia, i soggetti estremamente vulnerabili. Anche l'Oncologia di Aprilia si sta organizzando per effettuare le vaccinazioni». Ma intanto dai numeri delle vaccinazioni pontine emerge qualche curiosità. In provincia di Latinala battaglia contro il Covid si tinge di rosa. Su 67.170 inoculazioni effettuate, fino a ieri sera, 38.997 hanno riguardato donne. Vale a dire che il 58,05% delle iniezioni sono state praticate sul gentil sesso. Gli uomini a cui è stata somministrata almeno una dose di farmaco per sconfiggere il Coronavirus sono stati appena 28.178, pari al 41,95% del totale. Il motivo di questa sproporzione è dovuto all'età. Le vaccinazioni hanno riguardato massimamente gli anziani, dove la differenza tra donne e uomini è superiore in favore delle prime rispetto alla media.

R.Cam.

