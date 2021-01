© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOIl progetto va avanti, ma si valuteranno eventuali migliorie. Il Comune di Latina raccoglie le osservazioni di Italia nostra sull'operazione skate park al parco cittadino Falcone e Borsellino, ma chiarisce che indietro non si torna. Anche perché «è un progetto voluto direttamente dal sindaco, Damiano Coletta», come ricorda l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, che due giorni fa ha anche postato un intervento su Fb in cui rigettava l'accusa della colata di cemento. «Faremo le nostre riflessioni - spiega ora Ranieri - su quanto è stato detto. Ma il progetto va comunque avanti». L'assessore rassicura sul fatto che «sarà posta la massima attenzione sull'impatto acustico, sulla tutela dei beni, culturali e ambientali. Analizzeremo l'intervento nelle sue fasi più specifiche, e poi andiamo avanti. Ma nessuno ha in mente di stravolgere il parco». E poi ricorda come «nessuno ha mai tolto i viali asfaltati, che gridano vendetta in un parco cittadino, come nessuno ha mai veramente curato il verde. In passato fu fatto un concorso, ma non ne fu usata neanche un'idea». Come sarà il futuro spazio per lo skate? «Intendiamo rifunzionalizzare il pattinaggio, perché oggi si usa molto più facilmente lo skate da parte dei giovani, utilizzando non una nuova area da cementificare, bensì una zona già cementificata, che subirà un piccolo allargamento». Gli allegati alla delibera con cui la giunta ha approvato il progetto a fine dicembre non sono stati ancora pubblicati, «ma è stato un problema tecnico, che sarà risolto a inizio settimana», assicura Ranieri. Un intervento che vede al centro la riconversione della pista di pattinaggio del parco ormai in disuso in uno skatepark che renderà ancora più attrattivo un luogo storico della città. La struttura rispetterà le normative della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) e pertanto potrà essere certificata e ritenuta sicura e idonea sia per l'attività sportiva dilettantistica sia per eventuali gare o altre attività più propriamente agonistiche. Nel frattempo proseguono le operazioni di riqualificazione del parco giochi che si trova di fronte l'area sulla quale sorgerà lo skate park.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA