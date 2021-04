12 Aprile 2021

DOPO GLI ARRESTI

«Avere anticorpi è garanzia di sicurezza, in medicina come nella legalità», e la vicenda del tecnico del settore Ambiente del Comune di Latina finito agli arresti domiciliari, «è la dimostrazione che l'amministrazione ha anticorpi validi». Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, commenta la vicenda, a tre giorni dall'operazione che ha coinvolto a vario titolo cinque persone, una delle quali, è stata posta agli arresti domiciliari in quanto, secondo l'accusa, nel suo ruolo di tecnico del settore Ambiente, avrebbe richiesto tangenti per rilasciare autorizzazioni. Una situazione per la quale il Comune aveva già comminato al tecnico una sospensione di sei mesi dall'attività lavorativa e dallo stipendio e uno spostamento di settore. Coletta, in un post su Fb, osserva che «in questo tempo di pandemia tutti hanno imparato l'importanza di avere anticorpi; questo, tuttavia, non significa eliminare ogni possibilità che il nostro corpo entri in contatto con quel virus. Al contrario, significa saperlo riconoscere e renderlo inoffensivo». Il primo cittadino precisa che «non entro nel merito dell'operazione perché c'è un'indagine in corso, per la quale ringrazio l'Arma dei Carabinieri e la magistratura, così come ringrazio la segreteria generale e tutti i dipendenti del Comune che continuano a lavorare con onestà». Ma Coletta vuole spiegare come si tratti di «un'indagine partita proprio su segnalazione del Comune a seguito di informazioni acquisite tramite il sistema del whistleblowing, strumento previsto nel piano anticorruzione per comunicare notizie di mala amministrazione. Abbiamo verificato le segnalazioni, avviato un'istruttoria, e attuato un provvedimento disciplinare, sospendendo il funzionario e spostandolo in altro settore». In conclusione, «questa amministrazione ha dimostrato di essere dotata degli anticorpi necessari per accorgersi dei casi di mala gestione e garantire alla comunità i valori della legalità».

An. Ap.

