Anche il consigliere regionale pontino Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e presidente della commissione Sanità della Pisana è stato contagiato dal covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso in apertura della seduta della commissione che si è tenuta in modalità online e che si è riunita per fare il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione nel Lazio. Al consigliere Simeone sono arrivati gli auguri di pronta guarigione da parte dell'assessore Sanità Alessio D'Amato, che è stato ascoltato in commissione. Proprio in merito ai vaccini Simeone ha chiesto di mantenere alta l'attenzione assicurando che i criteri e le priorità nell'erogazione delle dosi siano rispettati anche nel caso si debba ricorrere alla cosiddetta panchina qualora ci siano defezioni improvvise rispetto alla calendarizzazione effettuata. «Inoltre è indispensabile - ha aggiunto - riportare a regime l'attività diagnostica e mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di ridurre le liste di attesa che ogni giorno diventano più ingestibili sia per l'ordinario che per i pazienti guariti dal Covid che necessitano di specifici esami diagnostici al fine di comprendere come e quali ripercussioni la malattia possa aver comportato e che non possono attendere, come purtroppo accade, dieci mesi per effettuare un Tac ai polmoni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA