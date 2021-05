27 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROTOCOLLO

È stato firmato il protocollo d'intesa tra la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, la Federazione italiana pubblici esercizi - Fipe-Confcommercio e il gruppo donne imprenditrici di Fipe. Si chiama #sicurezzaVera, e dà vita a un progetto nazionale per trasformare tutti i locali in presidi di legalità e di sicurezza. «Non rassegniamoci alla violenza, combattiamola dice la presente delle donne imprenditrici e commissaria della Fipe Confcommercio di Latina, Valentina Picca Bianchi - Ci vuole consapevolezza e caparbietà. Attraverso percorsi di formazione, informazione e di confronto diretto con gli addetti sul territorio della Polizia di Stato volti a diffondere consapevolezza e a sensibilizzare tutti verso nuovi atteggiamenti virtuosi e diffusi», ha ribadito Picca Bianchi. Il nome del protocollo #sicurezzaVera non è scelto a caso: «Vera, che significa protezione, è il nome proprio di una donna. Vorrei che Vera fosse il racconto corale di ogni donna: io sono Vera, ogni donna è Vera. E Vera ha il diritto di vivere, crescere, divertirsi e camminare in sicurezza. Sono convinta che questa iniziativa sia davvero importante: l'obiettivo di distribuire cultura di genere e protezione. I nostri locali sono sicuri da sempre, ma la violenza, quella invisibile e continua, cammina veloce. Una donna che apre o chiude un locale di notte troppe volte vive controllandosi con ansia le spalle. Una donna, che fa la cameriera, troppe volte subisce apprezzamenti di cui non ha bisogno e commenti che vanno quasi sempre oltre. È davvero ora di finirla, sono cose che sfiancano e rendono ancora più dura la vita di una donna». Ecco dunque da dove nasce l'idea di far diventare i pubblici esercizi presidi di legalità e sicurezza. Finalità del protocollo è quella di promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l'approfondimento delle tematiche della violenza basata sul genere e agli strumenti di tutela delle vittime, comprese le misure di prevenzione del Questore e i dispositivi di pronto intervento adottati dalla Polizia di Stato. Latina è inserita nella fase sperimentale che sarà avviata in 20 città e che verrà presentata a breve: «Lancio anche una provocazione, come le Bandiere Blu, Latina e le altre città coinvolte possono avere una bandiera di sicurezza. Cambiare si può».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA