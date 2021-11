Sabato 27 Novembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 11:45

«Il Ministero dello sviluppo economico sostiene il piano di rilancio di Sicamb». Così, con una nota diramata ieri all'ora di pranzo il Mise ha annunciato che è stata trovata una soluzione ai problemi dell'azienda storica di Latina, specializzata nella produzione di sedili eiettabili e componentistica per il settore aeronautico. Infatti il Mise ha attivato il Fondo di Salvaguardia nell'ambito di una operazione che vede coinvolti partner stranieri di primo livello dell'azienda pontina insieme a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.

Qui raccontiamo cosa produce la Sicamb e perché è una eccellenza del comparto della componentistica aeronautica:

Sicamb, la soddisfazione di Klinger: «Un'ottima notizia». Ora avanti tutta con gli aerei cargo



Dopo un lavoro durato mesi è stata infatti «formalizzata l'operazione d'investimento che ha portato ad un aumento di capitale di 9,4 milioni di euro dell'azienda, con il supporto del fondo gestito da Invitalia per conto del Mise, che ha partecipato con una quota di minoranza pari a 4,5 milioni di euro affiancando partner privati internazionali e il socio storico che avranno invece la maggioranza del capitale sociale» ha spiegato il Mise.



Giorgetti: «Un giorno di gioia»

«Ogni volta che un'azienda trova una nuova possibilità e dunque un futuro per i suoi lavoratori per me è un giorno di gioia», ha commentato il ministro Giancarlo Giorgetti. «Constatare che quello che chiamo con orgoglio metodo Corneliani funziona ci ripaga di tanti sforzi. Grazie al coraggio di investitori privati è possibile attivare il fondo di salvaguardia, quindi l'impegno concreto dello Stato, per aiutare a uscire dalle difficoltà momentanee quelle imprese che comunque sono in grado di camminare sulle loro gambe. Continueremo a sorvegliare con discrezione e attenzione anche questo percorso affinché il rilancio della Sicamb sia completo».



Come funziona il Fondo di salvaguardia

«Il Fondo - spiega il Mise - acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l'occupazione». Ogni intervento non può superare l'ammontare di 10 milioni. Lo strumento è l'unica modalità di intervento pubblico nel capitale di società in crisi consentita dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.



I precedenti in Italia

Oltre che per la Corneliani di Mantova era stato attivato altre tre volte. Nel luglio scorso per la Walcor, storico produttore cremonese di uova di Pasqua e monete di cioccolato; poi per Canepa, produttore comasco di filati di seta, e per Cerutti, altro gruppo storico specializzato in macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili. Adesso tocca alla Sicamb della famiglia Klingher.



La storia della Sicamb

L'azienda è stata fondata nel 75 alle spalle del Comani, a Latina Scalo, lungo strada Eschido, su iniziativa della Martin Baker Aircraft Co. Ltd e della famiglia di Umberto Klinger. Produce da sempre seggiolini eiettabili e negli ultimi anni si è specializzata nell'allestimento di aerei Cargo. All'aumento di capitale hanno partecipato Singapore Technologies, la Martin Baker e l'uruguaiana Delta Group Uruguay. Il piano di rilancio prevede un ampliamento della forza lavoro da 300 a 350 addetti e un notevole incremento della produzione soprattutto nel settore degli aerei cargo, settore che dall'inizio della pandemia è in grandissima espansione.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA