Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:02

LA VISITA

L'esperienza Sicamb è un esempio di come le cose funzionino facendo rete e senza fretta, sono le parole usate dal viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde che ieri ha vistato lo stabilimento Sicamb di Latina, dopo l'ufficialità da parte dell'azienda e di Invitalia dell'utilizzo del Fondo Salvaguardia e dell'ingresso pubblico nel capitale sociale. Alla visita hanno partecipato anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, il Prefetto Maurizio Falco, l'assessore al Lavoro della Regione Lazio Paolo Di Berardino, erano inoltre presenti Giacomo Ranieri, dell'assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Stefano Parisi di Invitalia e David Delli Iaconi di Unindustria, oltre alle rappresentanze sindacali del territorio. Sicamb è una storica azienda aeronautica italiana che ha completato il suo percorso di ristrutturazione con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e grazie a un lavoro corale che ha visto l'impegno della Regione Lazio, del Comune di Latina, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori - ha spiegato il viceministro che con la sua presenza ha dato un forte segnale - Un lavoro di due anni di cui sono molto soddisfatta e che racconta come l'impegno costante e continuativo porti a risultati che non hanno bisogno di vetrine mediatiche. Abbiamo impiegato due anni, ma questo significa anche che le soluzioni rapide e veloci spesso sono improvvisate. Questa vertenza potrà e dovrà essere presa d'esempio perchè non solo salvaguarda quasi 300 lavoratori, che ho incontrato, ma anche perchè recupera un prodotto che viene esportato in tutto il mondo, ma che di base è un prodotto artigianale. Il Made in Italy che vogliamo continuare a valorizzare, ha detto Todde.

Uno stabilimento che dunque rimane competitivo: «Bisogna avere a volte il coraggio di cambiare prospettiva ed è quello che è successo in Sicamb grazie all'ingresso di un primario investitore internazionale del settore ST Engineering Aereospace di Singapore - con il supporto del Fondo Salvaguardia» che è stato voluto proprio dalla Todde. «Un metodo di lavoro che potrà essere applicato anche in altre situazioni perchè significa avere un piano preciso che dà anche una segno di speranza, non solo ai lavoratori dell'azienda ma anche a tutto l'indotto circostante».

«Questo intervento del Mise è una nuova opportunità per il sito di Latina - dice Emanuela Ricci della Fiom Cgil di Latina - ora attendiamo il piano industriale, è importante per noi sederci al tavolo per capire qual è il piano di sviluppo perchè se da una parte è vero che c'è un finanziamento di oltre 9 milioni di euro, è vero anche che la situazione lavorativa è al momento precaria. Lo spiraglio che arriva è davvero una boccata di ossigeno e vorremmo che tramite il piano concordatario e il nuovo assetto societario questa azienda possa tornare a essere un fiore all'occhiello in tutto il mondo».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA