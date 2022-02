Sabato 5 Febbraio 2022, 08:15

Un terribile schianto nella tarda serata di giovedì ha causato la morte di un altro giovane ragazzo della provincia di Latina. Si tratta del 22enne Yuri Damin. Lavorava come operaio e stava tornando a casa, a Terracina, dopo un turno di lavoro.

Il giovane stava percorrendo Via di Sant'Isidoro a Pontinia quando all'improvviso ha urtato un ponticello di cemento e si è ribaltato con l'auto, una Nissan Juke, a bordo della quale viaggiava da solo. L'auto ha poi terminato la sua corsa in un canale. Si tratta della quinta vittima in poco più di un mese sulle strade pontine. Il giovane era anche un rugbista ed era molto benvoluto da tutti. In tanti hanno lasciato un messaggio di cordoglio sulla sua bacheca Facebook, dopo aver appreso la tragica notizia: Yuri eri quello da placcare. Ciao fratello di fango - ha scritto Mario; Yuri mancherai a tutti - ha aggiunto Antonio - le tue urla in campo, la tua gioiosa pazzia, il tuo modo di incitare i compagni a non mollare mai, i tuoi sfottò, i tuoi modi rozzi di farti voler bene. Hai divorato e bruciato la tua giovane vita, come è nel tuo stile. Ti ho conosciuto che non avevi neanche 14 anni, ti ho visto crescere e sostenuto come un figlio e come rugbista, come uomo e come amico, in campo e nella vita. Mi mancherai, ragazzo, ma solo fisicamente , nel mio cuore ci sei e ci sarai sempre. Mancherai al tuo Terracina rugby e al Terracina rugby mancherai tu. Passa la palla , come sai fare tu , in quella porzione del Paradiso riservata ai rugbisti. Sempre nel cuore. Nessuno è preparato a questo; lasci un vuoto fatto di sorrisi, allegria, generosità, lealtà, educazione e spirito avvolgente - lo ha ricordato Mirko.



Da accertare le cause dell'incidente: del caso si stanno occupando i carabinieri e probabilmente saranno effettuati sul corpo della vittima - che è a disposizione dell'autorità giudiziaria - i prelievi di rito per escludere alcol e droga. La serata di giovedì è stata davvero maledetta per le strade pontine: sulla 148, all'altezza di Sabaudia, intorno alla mezzanotte si è verificato anche un altro incidente grave. Stavolta ad essere coinvolti, sono stati tre cittadini di origine indiana, che viaggiavano a bordo della stessa auto. Il veicolo ha urtato la rotatoria di Borgo San Donato e si sono ribaltati; i tre sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA