Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Si parte. L'Aprilia calcio da questa mattina corre e suda nell'impianto della Pineta dei Liberti a Lido dei Pini.

Con l'inizio della preparazione atletica prende il via il nuovo corso del club delle cinque rondini. Profondamente rinnovato il roster dei giocatori agli ordini del riconfermato tecnico Giorgio Galluzzo.

Il gruppo dei calciatori è un mix tra atleti esperti e giovani di Lega. L'ultimo colpo di mercato risponde al nome del difensore centrale Daniele Rosania.

MERCATO

« Al momento siamo a posto in tutti i reparti sia per quanto riguarda gli over sia per gli under. Chiaramente se dovesse capitare un profilo che noi indentifichiamo come interessante, potremmo prenderlo in considerazione. In questo momento in linea di massima vorremo partire con questo gruppo spiega il direttore sportivo biancoceleste Stefano Stigi Nella composizione della rosa abbiamo cercato di mantenere degli equilibri, dovuti al fatto che per regolamento in campo devono essere sempre presenti almeno quattro giovani di Lega».

Il direttore sportivo non ha dubbi: «Da questo punto di vista credo che mister Galluzzo abbia delle alternative importanti. Anche con i calciatori più esperti siamo coperti. Ripeto siamo equilibrati. Il mercato che abbiamo svolto è stato giusto. Se nel carnet di amichevoli che stiamo programmando riscontreremo da qualche parte delle carenze saremmo pronti ad intervenire».

GIRONE

La composizione dei gironi di serie D dovrebbe essere diramata verso la metà del mese. «Se fosse possibile e con l'aiuto della fortuna desideriamo rimanere anche in questa stagione nel girone F».- dichiara il dirigente apriliano. Quello con le squadre per la maggior parte abruzzesi, per intenderci. E alla domanda su quali siano gli obiettivi stagionali Stigi risponde: «Vorremmo tentare di stare in maniera stabile nelle posizioni medio alte della classifica e vedere se esiste la possibilità di svolgere i play off».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA