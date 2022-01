Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE C

La conclusione del 2021 lascia ben sperare in vista della ripartenza e c'è grande voglia di rivedere all'opera una squadra che dopo un avvio complicato, ha preso un bel ritmo. il Latina Calcio 1932 è sceso in campo al Bartolani' di Cisterna per iniziare il lento avvicinamento al primo match del 2022, ad oggi in programma il 16 gennaio al Francioni con l'Avellino. L'emergenza sanitaria impone cautela, i nerazzurri tra l'altro lamentano tre positività al Covid, intanto però si pensa a come poter migliorare la squadra. Il gruppo a disposizione del tecnico Daniele Di Donato ha dei valori importanti per la categoria, ma ci sono i margini per poter aggiungere ulteriore qualità. Ad oggi l'allenatore conta 22 elementi, qualora non ci fossero uscite si potrebbero quindi inserire altre due pedine e una di queste dovrebbe essere il portiere Alessandro Tonti. Estremo difensore esperto, classe 1992, lo scorso anno a Ravenna e con un trascorso in nerazzurro nella stagione di serie B (2016/2017). Cardinali è un punto fermo della squadra, il rendimento tra i pali dell'ex Roma è stato ottimo fino a questo momento e Tonti potrebbe rappresentare una opzione in più in termini di affidabilità.

In difesa, con l'arrivo di Carissoni difficilmente ci saranno altri cambiamenti, mentre a centrocampo, numeri alla mano, ci sarebbe bisogno di qualcosa. Specialmente in mezzo dove, con l'infortunio di Spinozzi e il minutaggio ridotto di Marcucci (non si esclude l'addio), si sente la necessità di avere un calciatore in grado di interpretare al meglio il ruolo di intermedio. Amadio è divenuto insostituibile come play nello scacchiere di Daniele Di Donato e all'occorrenza, quel ruolo può essere ricoperto, seppur con diversa interpretazione, da Barberini e dal giovane D'Aloia. Mancherebbe quindi un centrocampista in grado di sostituire Tessiore, Di Livio e lo stesso Barberini nella zona nevralgica del campo. Anche sulla sinistra potrebbero esserci delle sorprese: Nicolao ha confermato di poter essere utile alla causa, ma nell'ultimo periodo l'utilizzo in quella posizione di Carissoni ha di fatto messo in secondo piano Atiagli, molto meno presente nelle rotazioni. In avanti si attende il ritorno di Rosseti per completare un reparto che funziona molto bene. In uscita Zini, praticamente mai utilizzato, in dubbio invece la posizione del giovane Mascia, uscito dai radar nell'ultimo mese e mezzo.

Davide Mancini

