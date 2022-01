Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

BASKET

Mancano poco più di 24 ore alla ripresa dei campionati di basket maschile dopo la pausa di fine anno, ma si naviga a vista. Delle sette squadre pontine coinvolte nei tornei maschili (dall'A2 alla C Silver) non tutte sanno se dovranno scendere sul parquet nel week-end 8 e 9 gennaio. Unica situazione di chiarezza estrema, in A2: le giornate in cartello il 2 e il 9 gennaio sono state rinviate in blocco lo scorso 30 dicembre e ripresa fissata per domenica 16 gennaio con il recupero integrale della tredicesima e ultima giornata d'andata. La Legapallacanestro, che oltre l'A2 gestisce pure la B, ha adottato però due pesi e due misure con i suoi campionati di riferimento. Stop di 15 giorni per le 28 squadre dell'A2, in campo invece le 64 squadre delle serie B, divise nei 4 gironi. Quindi la gara schedulata per dopodomani alle 18 tra Cj Basket Taranto e Meta Formia, valida per la quattordicesima giornata del girone D si giocherà, nonostante la richiesta di rinvio da parte del club pontino, che a tal proposito alle ore 20 del 5 gennaio ha diffuso sulla propria pagina Facebook il seguente comunicato: «Il Meta Formia Basketball comunica che in data odierna nel gruppo squadra sono presenti: numero 1 giocatore positivo al Covid-19, numero 2 giocatori in quarantena fiduciaria, numero 1 positivo nello staff. Inoltre abbiamo numero 2 atleti che, usciti dall'isolamento fiduciario, non hanno ancora raggiunto Formia dopo lo stop di Capodanno. È stata inoltrata la richiesta di rinvio alla Fip e alla Lega Nazionale Pallacanestro della gara di Taranto in programma il 9 gennaio, ma c'è stata rifiutata. Il Meta Formia Basketball in questo momento ritiene più importante la salute dei propri atleti e degli avversari rispetto agli obblighi che ci impone il calendario. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi». Per la cronaca, nello stesso girone D, la sfida tra Avellino e i siciliani del Torrenova è stata ieri procrastinata a data da destinarsi per la presenza di alcuni casi nel gruppo squadra degli isolani. Anche Imola-Ancona nel gruppo C è stata rinviata, a causa di 7 positività tra gli emiliani. Salta pure Padova-Olginate nel girone B: 7 giocatori e 4 membri dello staff di Olginate positivi. Slitta infine Omegna-Varese nel gruppo A, con 8 lombardi alle prese col Covid . SERIE C Nella C Gold, netta spaccatura tra i club. Nove società, tra i quali l'Oasi di Kufra Fondi, hanno formalmente chiesto per scritto la sospensione del campionato, per tutelare i cestisti e le loro famiglie, visto che non trattandosi di campionato professionistico, gli atleti sono tutti impegnati in lavori extra basket. Le altre 9 società però vogliono giocare. Il comitato Regionale Fip ha confermato le gare in calendario, rendendosi disponibile a rinviare le partite che presentino reali criticità: saltano 5 gare sulle 8 in calendario domani e domenica, inclusa San Paolo Ostiense-Fondi. Infine la serie C, divisione Silver. Anche qui il diktat è giocare, ma fioccano i rinvii. Il recupero della settima giornata tra Fortitudo Scauri e Pomezia in cartello il 5 gennaio è stato non s'è giocato. Delle 14 partite in calendario per il prossimo turno, ne sono state già rinviate 11. Le tre che restano (Gaeta-Anagni, Aprilia-Cassino e Lazio-Scauri) riguardano tre squadre della provincia di Latina, ma non sono esclusi spostamenti dell'ultima ora.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA