SABAUDIA

Nell'ambito di attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti i carabinieri di Sabaudia, coordinati dal luogotenente Pietro Maglione, hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentasettenne di Latina. L'uomo era stato fermato, mentre si trovava a bordo della sua vettura, durante un controllo. Quando però è sceso dal mezzo ha tentato di fuggire nelle campagne limitrofe. Prima però si è liberato, gettandolo a terra, di un involucro nero che i carabinieri hanno provveduto immediatamente a recuperare. I militari hanno quindi rincorso il fuggitivo e sono riusciti fortunatamente a bloccarlo.

Nel sacchetto che era stato abbandonato i carabinieri hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina. La presenza nell'involucro di sostanza stupefacente ha quindi innescato una serie di attività investigative da parte del personale dell'Arma che hanno portato all'arresto del giovane pusher per il reato di possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ovviamente l'attività dei militari è proseguita con la perquisizione sia della vettura dell'uomo che delle due abitazioni che sono nella sua disponibilità. Questo ulteriore approfondimento ha portato al rinvenimento di altra cocaina e di mdma ma anche di denaro contante che, secondo quando ritenuto dalle forze dell'ordine, era provento dello spaccio. Ritrovati inoltre materiale per il taglio ed il confezionamento della droga. Prosegue l'impegno dei militari dell'Arma nel prevenire e reprimere l'attività di spaccio di stupefacenti nel territorio pontino.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

