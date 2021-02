© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOBILITA'La pista ciclabile tra Borgo Grappa e Rio Martino alla fine sarà completata. La realizzeranno insieme il Comune di Latina e l'ente Parco nazionale del Circeo, nell'ambito del progetto Parchi per il clima. L'ente Parco ha stanziato 3,1 milioni di euro per azioni approvate dal ministero dell'Ambiente, tra cui proprio le piste ciclabili, per un importo generale di 2 milioni di euro; con propria delibera, ha poi approvato l'accordo con il Comune di Latina lo scorso 23 dicembre, per la realizzazione di un progetto che in parte ricade in ambito Parco.«La pista occupa nel tratto urbano in prossimità della rotatoria di Borgo Grappa, i marciapiedi esistenti fino allo slargo presente al chilometro 0,350, dove si dirama su entrambi i marciapiedi con una sezione di metri 1,50 per corsia; da questo punto, la pista fiancheggia il tronco stradale fino al chilometrò 1,050, in cui torna ad avere una sezione di metri 2,50, ricollocandosi su un unico lato fino al termine del tratto di competenza, ovvero fino al ponte di attraversamento del canale di Rio Martino. La pista occupa aree in parte della Provincia, in parte del Demanio pubblico dello Stato per opere di bonifica», spiega la delibera.L'importo complessivo è di 358.029,34 euro, con il Comune di Latina che cofinanzierà per 184.768,34 euro. È stato l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini, a darne notizia ieri nel corso della commissione Trasparenza, convocata per fare il punto della situazione su una infrastruttura per cui l'amministrazione di piazza del Popolo, nel dicembre 2019, aveva perso il finanziamento regionale, di analogo importo, come ricordato ieri da Raimondo Tiero (FdI), che ha sollevato il tema.«Su quel progetto - ha chiarito l'assessore Daro Bellini - pesavano allora diverse criticità, come il fatto che i pali dell'illuminazione fossero previsti nell'alveo del canale di bonifica. Ora si riparte».An. Ap.© RIPRODUZIONE RISERVATA