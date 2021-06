Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:02

IMPRESE

Via libera da parte della Giunta della Camera di Commercio di Frosinone e Latina al progetto di unificazione dei Consorzi Industriali del Lazio, operazione che ha come scopo la nascita di un unico Consorzio Industriale per tutta la regione. La nascita di un Consorzio Unico per tutto il Lazio è stata prevista dalla Legge Regionale 7, dell'ottobre 2018, al fine di modernizzare e potenziare i sistemi industriali e produttivi del Lazio, razionalizzare e semplificare l'assetto gestionale dei consorzi attualmente esistenti e per contribuire a mettere in campo una nuova politica industriale regionale.

«In quest'ottica il ruolo dell'Ente Camerale sarà determinante, anche alla luce del peso che detiene all'interno dei quattro Consorzi, quali: il Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (Cosilam) e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone, che prenderanno parte all'operazione di fusione insieme al Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti» spiegano dall'ente guidato da Giovanni Acampora.

In queste settimane sono in programma le Assemblee dei singoli Consorzi per procedere all'approvazione del progetto di fusione. Si comincerà domani (oggi ndr) con quella del Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina. Il presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora, a margine della riunione di Giunta, ha confermato che sarà presente personalmente ad ognuna della Assemblee per dare parere positivo alla fusione.

«La nascita del Consorzio Industriale Unico ha dichiarato Acampora rappresenta una grande opportunità per i territori e per lo sviluppo delle due province. Tra gli obiettivi del Consorzio Unico ci sono, infatti, anche la promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il miglioramento della capacità attrattiva degli investimenti, la collaborazione tra i territori nei progetti strategici di innovazione e tutte quelle azioni volte a creare un ambiente favorevole per lo sviluppo delle imprese e la diffusione della digitalizzazione e delle buone pratiche per una crescita sostenibile. Inoltre - ha proseguito il presidente Acampora il Consorzio porterà a nuove competenze anche per quel che riguarda l'economia del mare che, insieme all'internazionalizzazione delle imprese, può rappresentare un volano per lo sviluppo delle nostre aziende».

© RIPRODUZIONE RISERVATA