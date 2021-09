Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:02

Si chiude a Latina l'annosa vicenda dei cassonetti stradali per la raccolta di abiti usati. L'amministrazione ha emesso ieri la determina con cui i cassonetti, sequestrati anni fa, verranno ora conferiti a una ditta specializzata, recuperando così anche un introito di quasi 500 euro. La storia affonda a cinque anni fa, quando si decise di appurare quale ditta avesse installato i raccoglitori in giro per la città e se questi fossero stati autorizzati. Era il maggio del 2016, quando in piazza del Popolo l'amministrazione era ancora guidata dal commissario Giacomo Barbato, quando la Polizia locale, su istanza del settore Ambiente, intervenne sulle strade, accertando, «a seguito di sopralluoghi, la presenza in via continuativa e permanente, in diverse vie della città, di numerosi cassonetti per la raccolta di indumenti usati». Nel 2017, il settore Ambiente ingiunse ai proprietari dei cassonetti «di provvedere alla rimozione immediata dei cassonetti abusivamente posizionati lungo le vie della città e la cessazione immediata di gestione dei rifiuti, nonché di conferire i rifiuti stessi presso i centri di raccolta autorizzati». Nel 2018 si investe la neonata Abc della gestione dei rifiuti tessili, sollecitandola nel 2019 ad avviare il servizio di raccolta degli abiti usati. I cassonetti vengono quindi rimossi e temporaneamente immagazzinati presso l'ex Tabacchificio di corso Matteotti. Ora vengono venduti, a 10 euro l'uno, a una ditta che provvederà al loro ricondizionamento e recupero. Tra la vendita degli abiti usati presenti al loro interno, e dei cassonetti, il Comune introiterà un totale di 517 euro.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA