Oggi si apre al Ritrovo di Borgo Carso il 19° congresso della Cisl di Latina. Un appuntamento importante in un momento molto difficile per le imprese pontine afflitte anche loro dal Covid. Il bilancio però non è negativo: «Le vertenze sono state tante, abbiamo seguito tutti i comparti ma soprattutto quello che ha caratterizzato l'ultimo biennio di questo mandato di quattro anni, è stata la pandemia che ha trasformato il nostro modo di vivere e di fare. C'è stato anche un allontanamento dai lavoratori - spiega il segretario generale Roberto Cecere - ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Sicuramente possiamo trarre un esempio da questi anni perché abbiamo imparato che niente è scontato, è necessario fare di più e i risultati non sempre arrivano. Purtroppo ad esempio sulle infrastrutture registriamo solo tante parole e pochi fatti, scontiamo ritardi nelle opere che dovevano essere realizzate, ci auguriamo che ora, con l'annuncio del governo Draghi che ha dato l'ok alla Roma-Latina si riesca a farla partire perché sarebbe un'arteria importantissima per i collegamenti, oltre che per il lavoro che potrà produrre sul territorio». In merito a questi due anni di pandemia Cecere non traccia un bilancio negativo: «Bisogna fare una differenziazione perché alcuni comparti sono volati in provincia, ad esempio il farmaceutico. Non si sono mai fermati, chi ha avuto la peggio sono state le attività in presenza come la ristorazione, il commercio, i cinema, le palestre, sicuramente un pezzo di pil importante, ma pensiamo anche ad altri settori che prima non c'erano proprio e che sono nati per fabbricare le protezioni, aziende nate dal nulla che oggi stanno lavorando. Ovvio che questo non basta, ci dobbiamo avviare verso la normalità. E per farlo l'unico rimedio è la vaccinazione». Guardando al futuro, seguendo lo slogan del congresso Esserci per cambiare, dove si può andare? «Lo dobbiamo decidere insieme - risponde - mai come ora dobbiamo usare il plurale siamo legati l'uno al destino dell'altro. E dobbiamo avere un punto fermo, ovvero andare tutti verso lo stesso obiettivo e fare le cose per la comunità. Questa è la mission dei prossimi mesi, non mi esprimo sugli anni perché ormai il tempo cammina così veloce che alcune cose o le facciamo subito o non ha senso. Ora ad esempio ci sono i fondi del Pnrr dove Stato ed Enti locali daranno un contributo importantissimo, ma sono preparati? L'altro giorno hanno annunciato investimenti nella sanità pontina, ma anche da parte della politica non si tiene conto delle parti sociali che non sono state neanche chiamate, noi rappresentiamo i lavoratori, se si tagliano questi rapporti si parte con il piede sbagliato». Questi i punti di cui Roberto Cecere parlerà nella sua relazione che sarà seguita dai saluti istituzionali del Sindaco di Latina Damiano Coletta, e da numerosi altri sindaci della provincia. Chiuderà il dibattito il Prefetto Maurizio Falco. Parteciperanno alle due giornate del Congresso il Segretario Regionale della Cisl del Lazio Enrico Coppotelli e il Segretario Nazionale Angelo Colombini.

Francesca Balestrieri

