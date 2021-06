L'ACCORDO

Con l'entrata in zona bianca e un drastico calo dei contagi, le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale di Latina, hanno raggiunto un accordo per le chiusure dei locali. Da oggi le nuove disposizioni prevedono le chiusure all'1 e 45 dalla domenica al giovedì, venerdì e sabato alle ore 3. «un ulteriore passo avanti per tornare a respirare», spiega Massimo Ceccarini, presidente dell'associazione Isola che non c'è e vicepresidente di Confesercenti Latina. «Abbiamo fatto rete perché l'obiettivo e la speranza di tutti è quello di tornare alla normalità, grazie soprattutto alla campagna vaccinale, che ora interessa anche i ragazzi più giovani, e alla organizzazione dei gestori dei locali che ce la stanno mettendo tutta - spiega l'assessore alle attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori Siamo felici quanto loro di poter dare ossigeno in questa situazione di forte criticità. Quindi possiamo iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno e a breve terremo anche un incontro con le associazioni dei locali da ballo, fermi da più di un anno, ma per i quali ora si vede uno spiraglio».

L'ordinanza con i nuovi orari è stata pubblicata ieri pomeriggio sull'Albo Pretorio, fermo restando, ovviamente, «il divieto di assembramento e l'obbligo del distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro». Ovviamente insieme all'ordinanza per gli orari, a breve verrà firmata anche quella per la chiusura delle strade e il contingentamento: «L'idea è quella di tornare a vivere normalmente spiega l'assessore alla Mobilità Dario Bellini - quindi in questi giorni stiamo studiando, anche insieme alle associazioni di categoria come strutturare aperture e chiusure delle strade». In particolare in centro, nella zona dei pub, la più frequentata dai giovani latinensi, i gestori vogliono continuare ad avere uno spazio esterno più ampio, ma in via Cesare Battisti, quindi proprio all'inizio della zona, non possono essere installati i dissuasori che invece verranno attivati a breve su via Lago Ascianghi e via Neghelli.

«L'attivazione avverrà a breve perché sono stati controllati e collaudati spiega la vicesindaca Maria Paola Briganti Per definire i tempi è necessario aspettare la nuova ordinanza del sindaco con gli orari. Poi partiremo. Giovedì o venerdì faremo anche le simulazioni con la Polizia Locale». La situazione su via Cesare Battisti invece è differente: «In questo caso è possibile solo il controllo degli accessi con la limitazione realizzabile con le transenne, come accaduto finora. L'idea è quella di creare una zona che pur essendo limitata al traffico, non lo impedisca fisicamente».

Francesca Balestrieri

