29 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Si allarga ancora il cluster di variante inglese scoperto in una classe quinta della scuola primaria Rodari di Latina. Con i tamponi molecolari effettuati nella giornata di martedì i bambini positivi salgono da nove a 18, sui 23 alunni totali della classe. A questi numeri si aggiunge anche l'insegnante dalla quale sembra possa essere stato originato il contagio. Altre positività legate al focolaio sono state poi riscontrate in un'altra classe della stessa scuola che si trova già in quarantena e anche nella giornata di ieri la Asl ha effettuato altri tamponi a tappeto i cui esiti saranno resi noti probabilmente oggi.

FAMIGLIE PREOCCUPATE

Dai risultati dipenderanno anche le decisioni in merito a un'eventuale chiusura dell'intero plesso che ieri molte famiglie, comprensibilmente allarmate, hanno ufficialmente richiesto alla dirigente e al Comune. Al momento però la stessa Asl non ravvisa questa necessità dal momento che le classi interessate dal contagio sono chiuse e in quarantena e si stanno tracciando tutti i contatti dei positivi.

In questi giorni inoltre si è provveduto a una sanificazione delle aule e degli spazi comuni frequentati dagli alunni. Ogni ulteriore valutazione sarà dunque successiva ai risultati dello screening.

Certo è che la situazione delle scuole continua ad essere sotto stretta osservazione. Le classi attualmente in quarantena sono 69, con 211 studenti attualmente positivi a cui si aggiungono 24 tra docenti e personale scolastico. Nella settimana compresa tra il 21 al 28 aprile i positivi complessivi nelle scuole della provincia sono saliti a 220, con una curva in crescita proprio tra gli alunni con meno di 14 anni (162).

NUOVI CASI

Intanto sono stati 157 i nuovi casi di covid registrati ieri nell'intera provincia su 1480 tamponi, su cui pesano prevalentemente cluster di tipo familiare. Con i contagi del 28 aprile dunque si arriva a contare nel mese 4.042 cittadini positivi. Sono 21 i comuni coinvolti, con le città di Latina e Aprilia che contano ciascuna 27 contagi. Altri 25 positivi sono stati poi accertati a Fondi, 11 a Terracina, 10 a Sabaudia, otto a Sermoneta, dove pesano i casi rilevati dallo screening sugli studenti di Doganella e del centro storico. Sono poi sei a Castelforte e altrettanti a Minturno e Formia, cinque a Gaeta, Roccagorga e Sezze, quattro a Cisterna, tre a Lenola e Priverno, uno rispettivamente a Campodimele, Itri, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sonnino. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, che ha riguardato un paziente residente nel capoluogo e che porta a 53 il numero di vittime di aprile e a 514 il totale in oltre un anno di pandemia.

