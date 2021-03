5 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PUNTO

Latina e Monterosi, prima e seconda della classe nel girone G di serie D, aumentano il passo e staccano la concorrenza. Saranno queste due squadre, a meno di clamorosi colpi di scena, a contendersi il salto di categoria. Entrambe erano chiamate a vincere le gare di recupero in programma mercoledì scorso e non hanno sbagliato. I nerazzurri hanno steso il Muravera in trasferta, gara complicatissima risolta dal gol del solito bomber Di Renzo, mentre l'inseguitrice dei pontini ha steso la Vis Artena, vanificando di fatto i sogni di gloria degli uomini di Perrotti. Certo, al termine della stagione manca ancora un bel po', ma dando uno sguardo al ruolino di marcia delle due contendenti è facile pensare che per nessuna sarà possibile raggiungerle. Il Latina, grazie al successo in terra sarda, è salito a quota 43 in graduatoria, sempre a più sei dal Monterosi che ha raggiunto i 37 punti. C'è però da considerare che gli uomini di Scudieri devono recuperare una gara, mentre l'undici di mister D'Antoni ben tre. Una di queste però è proprio lo scontro diretto che si giocherà domenica 14 marzo al Francioni, sfida che assume adesso una rilevanza fondamentale. Il Latina ha segnato di più, 40 reti rispetto ai 27 del Monterosi e ha subito due gol in meno (10 a 12). Una sfida apertissima che durerà molto probabilmente sino al termine della stagione visto il ruolino di marcia delle due pretendenti, squadre ben allenate, con una chiara identità di gioco, capaci di stupire sempre e comunque. Domenica, come comunicato dalla LND, i nerazzurri non scenderanno in campo al Francioni per sfidare il Cassino, a causa delle problematiche Covid che non stanno dando tregua al gruppo di Grossi. Una possibilità di riavvicinarsi dunque per il Monterosi che sarà invece impegnato sul proprio terreno contro la Torres, con il pronostico tutto dalla parte dei padroni di casa. Ciò che fa ben sperare è che il Latina, dopo un periodo di flessione dovuta anche a squalifiche e infortuni, pare aver ripreso il passo di inizio stagione. E quando il motore gira al massimo, è dura per tutti fermare la formazione allenata da Scudieri. Monterosi compreso.

Il recupero disputato ieri pomeriggio ha regalato un punto all'Insieme Formia, capace di fermare in casa la temibile Nocerina. Gli uomini allenati da mister Amato hanno così guadagnato terreno prezioso in ottica salvezza dimostrando grande carattere. Dopo essere andati sotto nel primo tempo, colpiti dalla rete di Dammarco, sono riusciti a rialzare la testa con orgoglio raggiungendo nel finale il pari con il rigore trasformato da Zonfrilli.

FINALMENTE APRILIA

Dopo quasi un mese di digiuno le rondinelle sono tornate al successo grazie al poker in trasferta rifilato alla Recanatese. Dopo l'affermazione contro il Montegiorgio, datata 7 febbraio, i ragazzi di Galluzzo avevano ottenuto due pareggi e altrettante sconfitte. In terra marchigiana, invece, sono arrivati quattro gol di straordinaria importanza che hanno permesso a Olivera e compagni di raggiungere quota 25 nel girone F staccando così di 4 lunghezze la zona play out. Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA