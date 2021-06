TENNIS

Tutto in una sola giornata. Il destino del Ct Gaeta si decide oggi quando sui courts in terra rossa di via Annunziata andrà in scena, alle 10, l'ultimo turno del girone di qualificazione del campionato di serie B1 nazionale. Avversario è Montecatini, che condivide con i padroni di casa il quarto posto con gli stessi punti (6) nel raggruppamento 4. Non ci sono alternative: chi vince stacca il pass diretto per la salvezza senza passare dalla forche caudine dei play-out. Già ai play-off, che era alla vigilia l'obiettivo dei pontini, gli emiliani del Circolo Albinea, i veneti del Ct Scaligero e i liguri del Tc Finale. Un pizzico di rammarico per la squadra del Golfo capitanata da Attilio Rubino e dal patron Antonio Spicciariello, che si è ben comportata quest'anno nella prima fase conquistando una vittoria schiacciante per 6-0 in Sardegna contro Torres, fanalino di coda del torneo, per poi infilare tre pareggi di fila (tutti per 3-3) contro Scaligero, Albinea e Tennis Club Napoli e mancare il match chiave contro i savonesi del Finale, bravi ad imporsi in trasferta per 4-2. I biancorossi del Ct Gaeta schierano la squadra al completo, con Potito Starace, Marco Viola, il rumeno Bogdan Apostol Ionut, il figlio d'arte Lorenzo Rubino e Mattia Petrillo. «Una sfida complicata ma molto equilibrata, dove ci giochiamo le nostre chance di permanenza. Puntiamo a far valere il fattore campo contando anche sull'appoggio del nostro pubblico. E in caso di risultato negativo ci sarà sempre la possibilità legata ai play-out. Ma il nostro intento è di chiudere qui la pratica», dichiara il maestro Attilio Rubino.

In tribuna ci sarà con ogni probabilità anche un tifoso speciale come il toscano di Fiesole Piero Berrettini, socio storico del circolo che dal 2001 vive a Gaeta. E' il nonno di Matteo, il 25enne fuoriclasse romano (9° nel ranking Atp), fresco finalista del prestigioso torneo sull'erba londinese del Queen's, antipasto di Wimbledon, che oggi affronterà da testa di serie numero 1 il mancino oggi in finale incontrerà il mancino britannico Cameron Norrie che ha eliminato in semifinale il canadese Denis Shapovalov.

Andrea Gionti

