Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:00

VOLLEY

Tre ore e cinque minuti di battaglia senza esclusione di colpi tra Milano e la Top Volley Cisterna che alla fine riesce a strappare il match al tie break (3-2) portando a casa 2 punti preziosissimi per la classifica. Un match estenuante tra due squadre che non si sono risparmiate.

LE SCELTE

Fabio Soli ha finalmente avuto la possibilità di avere una panchina lunga che gli ha consentito di alternare bande e centrali consentendo alla squadra di esprimere grande continuità e concretezza in difesa e in attacco. Dalla parte opposto a sostenere i lombardi un grande Patry. La Top ha schierato Baranowicz al palleggio con Dirlic (preferito inizialmente a Szwarc) opposto, Maar e Rinaldi di banda, Bossi e Zingel centrali e Cavaccini libero Piazza ha scelto Porro in regia, Patry opposto, Piano e Chinenyeze centrali, Jaeschke e Ishikawa di banda, Pesaresi libero.

LA CRONACA

Partenza scoppiettante di Cisterna che con un turno in battuta di Dirlic (2 ace) va avanti 6-1. Milano sembra subire e si arriva all'11-6. E' l'ex Pary a prendere per mano la sua squadra e con pazienza e mini-break Milano recupera fino al 19 pari. Il finale è da cruori forti con Cisterna che ottiene il primo set ball che Dirlic vanifica con un'invasione.

Maar riporta avanti la Top ma Milano vanifica in totale sette palle set dei pontini e al secondo tentativo favorevole chiude il primo set sul 34-32. Il secondo set è speculare al primo. Con Milano sempre sostenuta da un indomabile Patry, va avanti e Cisterna che recupera con pazienza.

Si va avanti punto a punto fino al 21 pari e poi Cisterna piazza un parziale di 4-0 portando a casa il secondo set 25-21. Terzo set ancora tiratissimo con grandi difese e rigiocate da entrambe le parti Soli conferma Lanza al posto di Rinaldi Sul 15-15 Szwarc nel recuperare una palla atterra malamente e resta a terra dolorante. Il canadese è costretto ad uscire dal campo sostituito da Dirlic. Ancora una volta il set si risolve nel finale ai vantaggi con la Top che se ne è vista annullare sei e Milano che al terzo tentativo fa su ils et: 33-21. Cisterna non sopporta la beffa di aver ceduto due set ai vantaggi e spinge forte con Lanza e Maar e i lombardi vanno in sofferenza, sorretti solo da un instancabile Patry.

Ma il vantaggio di Cisterna (19-13) è incolmabile e malgrado gli sforzi dell'opposto francese Milano deve subire il 25-21 che apre le porte del tie break. Quinto set in linea con il resto del match, punto a punto con Lanza e Rinaldi protagonisti e Dirlic risolutivo in battuta nella parte finale del match chiuso 15-13 per la Top.

Gaetano Coppola

