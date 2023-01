Domenica 8 Gennaio 2023, 12:21

L'AGGRESSIONE

La donna aveva aperto lo sportello e stava uscendo dalla sua auto appena parcheggiata lungo la strada quando uno sconosciuto l'ha avvicinata e aggredita e prima ancora che potesse rendersene conto l'ha strattonata per portarle via la borsa che aveva a tracolla, poi l'ha colpita in pieno volto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio, in via Romagnoli, a Latina. I poliziotti sono riusciti però a stretto giro a rintracciare il responsabile e ad arrestarlo.

Si tratta di un cittadino di nazionalità indiana di 40 anni, che, stando alle prime informazioni, lavora occasionalmente come bracciante agricolo in un'azienda della zona. Qualche istante dopo la rapina è arrivata una segnalazione al numero unico per le emergenze 112, che ha portato immediatamente sul posto una pattuglia della squadra volante della questura, già impegnata in un servizio di controllo del territorio che era stato intensificato proprio in occasione delle giornate di festività.

LA REAZIONE

La vittima, colpita con un pugno sul viso tanto violento da farla ricadere all'interno della vettura, nonostante lo shock per la rapina fulminea e il dolore per le botte ricevute, ha avuto la freddezza di comporre il numero delle emergenze per chiedere aiuto e ha saputo fornire agli agenti una precisa descrizione dell'autore dell'aggressione.

Raggiunta via Romagnoli, i poliziotti hanno trovato la signora ancora molto scossa e con una vistosa escoriazione al setto nasale a causa del cazzotto ricevuto, hanno quindi richiesto per lei l'intervento del personale sanitario per le cure e le medicazioni necessarie. Poi hanno raccolto alcune informazioni anche dai passanti, che hanno indicato un individuo che, alla vista dell'auto di servizio della polizia, stava tentando di dileguarsi scappando in direzione della stazione delle autolinee.

L'ARRESTO

Rapidamente gli agenti lo hanno individuato e raggiunto bloccandolo poco prima che salisse a bordo di un autobus. L'uomo non aveva con sé la borsa appena portata via alla donna, che probabilmente aveva provveduto a gettare via o a nascondere all'arrivo della volante.

L'uomo di 40 anni è finito in manette con le accuse di rapina e lesioni e nella mattinata di ieri è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina per l'udienza di convalida.

Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre il suo legale ha chiesto i termini a difesa e l'udienza è stata rinviata.

Un episodio analogo si era verificato a metà dicembre a Latina Scalo, in quel caso fortunatamente la vittima non è stata colpita. La donna stava camminando lungo via Zanone quando un ragazzo di vent'anni le si avvicina e le strappa la borsa. Il giovane è stato bloccato nel giro di pochi minuti, grazie alla prontezza della vittima, la signora di 57 anni ha chiamato immediatamente il 112 e descritto il malvivente in maniera minuziosa: l'hanno arrestato alla stazione, pronto per salire su un treno.