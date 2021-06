Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

L'INCHIESTA

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Valentina Giammaria, vuole vederci chiaro e ha autorizzato un'ispezione dell'ossario degli orrori scoperto giorni addietro nel corso di un sopralluogo dai Carabinieri e dalla polizia municipale di Sezze all'interno del cimitero setino. Le operazioni, a cui hanno preso parte i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina, quelli della stazione di Sezze e il personale del dipartimento di igiene e prevenzione della Asl di Latina si sono tenute ieri pomeriggio, con lo scopo di verificare con esattezza quale fosse il contenuto dell'ossario non autorizzato e capire se e in che modo questa scoperta possa esser legata alla presunta attività illecita di compravendita di loculi di cui è accusato l'ex guardiano Fausto Castaldi, al momento agli arresti domiciliari presso la sua residenza di Sezze. Nel corso dell'ispezione sono state rinvenute alcune casse e resti di salme, nonché feretri in legno e zinco, cumuli di ossa e strumenti vari utili per la sepoltura dei defunti, tutto il materiale sarà messo a disposizione degli inquirenti. Nel sud pontino è stato invece necessario ricorrere a un camuffamento in piena regola per assicurare alla giustizia un 64enne romano, accusato di maltrattamenti domestici ai danni della compagna e della suocera. Dopo oltre un mese di latitanza, l'uomo, infermiere presso una struttura ospedaliera, è stato catturato sul posto di lavoro dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina che per non destare sospetti si sono finti pazienti in attesa. L'uomo, così come disposto a maggio dal GIP di Latina, Giorgia Castriota, è stato condotto in carcere, dove sconterà la misura di custodia cautelare in attesa di essere sottoposto a giudizio.

Francesca Leonoro

