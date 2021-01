L'EMERGENZA

Con i 5 nuovi casi di ieri, il totale dei positivi al Covid-19 a Sezze, dall'inizio della pandemia, raggiunge quota 754. Una cifra che non manca di destare la preoccupazione degli amministratori comunali, che, nel corso delle settimanali riunioni della commissione capigruppo, continuano a vagliare le strade da percorrere per tentare di tenere sotto controllo la circolazione del virus nel comune lepino e gestire al meglio la degenza dei cittadini positivi trattati a domicilio. Proprio su quest'ultimo punto si sono concentrati gli sforzi dell'intero consiglio comunale, che nei giorni scorsi ha deciso di sottoscrivere una lettera di sollecito indirizzata alla ASL di Latina e alla Regione Lazio, anche attraverso i 5 esponenti pontini alla Pisana, per richiedere al più presto l'attivazione delle cosiddette Usca. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, introdotte dal DPCM del 9 marzo, hanno il compito di gestire la sorveglianza dei malati Covid che si trovano in isolamento domiciliare e, a mente dello stesso decreto, sarebbero dovute entrare in funzione entro il 20 marzo. A distanza di quasi un anno, però, a Sezze le Usca non sono state mai attivate e gli amministratori sembrano aver esaurito la pazienza. All'attenzione di Asl e Regione verrà presto inoltrata una seconda lettera di sollecito, questa volta per avere risposte in merito alla situazione dei punti di assistenza territoriale. È quanto è emerso dalle riunione dei capigruppo di ieri, nel corso della quale, su proposta del Presidente del consiglio Enzo Eramo, si è deciso di fare la voce grossa anche sul delicato tema dei PAT, ormai a mezzo servizio da ottobre 2020.

«C'è il rischio che questa chiusura notturna, nata come misura emergenziale, diventi una realtà permanente - ha spiegato Eramo - ci siamo battuti a lungo, dopo la chiusura dell'ospedale di Sezze, per ottenere questo presidio sul nostro territorio e adesso non possiamo permetterci di accettare supinamente una tale menomazione del diritto alla salute». Soddisfazione, infine, per la buona riuscita dello screening della ASL, che la scorsa settimana ha sottoposto a test rapido 350 dei circa 450 studenti della scuola media di Via San Bartolomeo. Martedì 19 sarà invece il turno dell'istituto Valerio Flacco. La campagna di screening proseguirà poi con gli oltre 1000 studenti dell'ISISS Pacifici e De Magistris, che verrano sottoposti a test rapido i prossimi 22 e 25 gennaio. Lo stesso Eramo ha voluto, a tal proposito, rivolgere un sentito appello ai ragazzi e alle loro famiglie. «Invito tutti gli studenti ad aderire alla campagna di prevenzione».

Francesca Leonoro

