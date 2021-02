© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOLa Sts Basket Sezze e la Asd Nuova Pallavolo cambiano volto e diventano, rispettivamente, la Isiss Pacifici e De Magistris Basket e Isiss Pacifici e De Magistris Pallavolo.È questo il primo passaggio di un grande progetto che, ispirandosi al modello educativo statunitense, ambisce a suggellare il legame tra attività sportive e scuola.Da oggi in poi le due storiche società sportive di Sezze, assumeranno, dunque, il nome dell'Istituto scolastico di Via Cappuccini con cui hanno raggiunto un accordo di collaborazione e al cui interno, proprio come avviene nelle high-schools americane, svolgeranno le proprie attività agonistiche.LE AMBIZIONIQuesto però non è che il primo passo di un percorso molto più ambizioso che mira a facilitare sempre di più il dialogo tra associazioni sportive e istituzioni. Il progetto infatti prevede, fra le altre cose, l'avvio di corsi per ufficiali di campo, arbitri e dirigenti, la realizzazione di un Centro di educazione al benessere, l'apertura di uno Sportello d'ascolto e l'organizzazione di grandi eventi per lo sport.«È in corso una profonda riflessione hanno dichiarato i responsabili delle due associazioni sul ruolo che, in futuro, dovranno assumere le organizzazioni sportive all'interno della cosiddetta Comunità Educante', soprattutto alla luce dell'attuale crisi socio-sanitaria che ha sconvolto tutti i paradigmi di riferimento. Siamo convinti che la risposta a tutto questo debba consistere in un deciso cambio di prospettiva. Lo sport, in particolare quello di squadra, facilita nei più giovani la comprensione del senso di appartenenza a una comunità, generando in loro, l'interesse per quei valori etici e solidali che stanno alla base di ogni cittadinanza attiva. Auspichiamo concludono i responsabili delle due società sportive - che anche le locali associazioni culturali e di promozione sociale possano seguire la stessa strada per rendere ancora più forte e consolidata la rete dei soggetti della Comunità Educante».LA DIRIGENTESoddisfatta anche la dirigente scolastica dell'istituto, Anna Giorgi, che non nasconde l'ambizione di arrivare a realizzare un vero e proprio campus in quello che ormai è diventato il polo scolastico più importante dei Monti Lepini.«Una proposta ha dichiarato la preside che trovo perfettamente in sintonia con la mia idea di realizzare un Campus didattico di primissimo livello, sfruttando gli edifici dell'ex Asl e della Casa dei Giovani e i locali della Chiesa di San Giuseppe, oltre ovviamente a quelli già da noi occupati e al campo di basket attiguo. Ne verrebbe fuori un grande progetto innovativo aperto anche alle altre iniziative sportive, culturali e sociali del paese e del territorio circostante».Francesca Leonoro© RIPRODUZIONE RISERVATA