Domenica 11 Luglio 2021, 05:00

CALCIO

Sta per iniziare la settimana più importante per il Latina Calcio 1932, desideroso di affrontare il prossimo campionato di serie C. Entro martedì 13 luglio le squadre bocciate dalla Covisoc potranno presentare ricorso (Casertana in primis), giovedì 15 luglio invece il Consiglio Federale dovrà ufficializzare i nomi delle società che avranno diritto a presentarsi ai nastri di partenza della Lega Pro. Il club di Terracciano spera di essere tra questi, anche se ieri dopo il successo dell'Fc Messina nel play off del girone I (2-0 al Gelbison con gol di Caballero e Lodi) i nerazzurri sono scalati di una posizione nella graduatoria di ripescaggio. I siciliani hanno infatti una media punti rispetto al Latina, ma bisognerà capire se avranno davvero intenzione di inoltrare la domanda di ripescaggio. I pontini, già da qualche giorno, hanno preparato tutti gli incartamenti necessari da inviare alla Lega di C in caso di chiamata. Non resta, dunque, che attendere buone notizie.

Una curiosità dal mondo dei social relativa all'ex allenatore del Latina Calcio 1932, Raffaele Scudieri. Il tecnico, che avrebbe avuto piacere a rimanere sulla panchina dei nerazzurri, ha atteso una chiamata dalla dirigenza che non è mai arrivata. La prossima stagione allenerà ancora in serie D, al Cynthia Albalonga, ma si è reso protagonista di un commento sulla pagina facebook dei nerazzurri, relativa all'ufficialità della domanda di iscrizione al torneo di serie D, propedeutica alla richiesta di ripescaggio tra i Pro.' Scudieri ha usato il termine Bravi accompagnato dall'emoji applauso per complimentarsi con il club. Alcuni tifosi hanno replicato ringraziando l'allenatore per il lavoro svolto durante l'anno, grazie al quale ora il Latina ha speranze di ripescaggio.

Si è chiuso un mese importante per la Juniores Nazionale. La squadra allenata da Carlo Graziano, allestita insieme ai due responsabili del settore Vincenzo De Palma e Giancarlo Sibilia, ha ottenuto tre affermazioni in altrettante kermesse disputate. Dopo aver brindato nel torneo di Borgo Montello, l'undici nerazzurro ha vinto anche la manifestazione disputata ad Ausonia che vedeva protagoniste diverse compagini di livello nazionale e, per concludere in bellezza, anche quella di Velletri.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA