Eclettico sportivo. Il calcio, il tennistavolo, l'atletica leggera, il basket ed il tennis hanno fatto parte della sua vita. Il professor Enzo Ianniello, 85 anni a marzo, si è cimentato con ottimi risultati nelle suddette discipline. Memorabile anche la parentesi cestistica con la Libertas Scauri, dal 1952 al 1960, sulle orme del fratello Mimmo, uno degli artefici del basket biancazzurro, nella mitica Arena Mallozzi, sul lungomare cittadino. Enzo ha trasmesso la sua passione per la pallacanestro ai figli Roberto (già guardia dello Scauri, in serie B), Marco (ex ala del team del delfini, in C) e Tiziana (play della Fabiani Formia, in C).

Nella mente dell'ex docente affiorano tanti ricordi. «Iniziai a giocare a pallone da bambino rivela Ianniello - esordii a 16 anni con la Dinamo Pio XII Scauri, nella finale del Torneo Csi a Roma Cinecittà. Militai poi nel Cellole (in provincia di Caserta), nell'Itri e, dopo l'esperienza cestistica, indossai la maglia del Formia Calcio e nel 1967-68 trascinai lo Scauri in Promozione. Nel basket giocai con la Libertas (serie C) e un po' con lo Sporting Club Scauri (Promozione)». Agli appassionati di palla a spicchi ed ai tifosi segnala una partita straordinaria: «Finale Scauri-Latina, al Foro Italico, a Roma. Mi pare stagione 1959-60. Vincemmo 55-54 e salimmo in serie C. Io ed il mio compagno di squadra Giuseppe D'Acunto ci scontrammo in modo fortuito. In quel match segnai ben 33 punti». Persone da ricordare nell'avventura sportiva? «Tante, impossibile citarle tutte. Rammento l'allenatore-giocatore Mario Cangiano, i miei compagni di squadra Pino D'Alessandro (in seguito presidente del Coni di Latina), Rinaldo Palazzo, Giannino Morgera, Nicandro Gaveglia, Elio Camerota, Leonardo Schiattone, Sandro Frenguelli, Sergio Forte, Dino Carcone, Giovanni Di Nora ed Antonio Di Cola. Non posso dimenticare Carmine Pontecorvo, per me un fratello». Nel 1955 la Libertas Scauri approdò al campionato di serie C e, tre anni dopo, fece la sua prima, fugace comparsa nel torneo di B: le scarse risorse economiche e le costose trasferte sancirono la fine anticipata di quella esperienza. Una curiosità? «Nel torneo 1956-57 lo Scauri ingaggiò un pivot slavo, Carcolanovic, proveniente dal Campo profughi di Latina. Era bravo, aveva una grande fame. Lo accogliemmo con affetto». In chiusura, significativo il messaggio di Enzo Ianniello ai giovani che oggi indossano la maglia biancazzurra: «L'attaccamento allo sport deve essere totale e disinteressato. Io ho sempre giocato per il paese, rinunciando anche a lauti compensi offerti da altri club. Ho vinto con umiltà, rispettando gli avversari. Ho perso con onore».

