In provincia di Latina i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni possono scegliere tra 328 progetti di servizio civile universale. Le regole sono le stesse per tutti, ma le attività cambiano a seconda della tipologia di progetto scelto. Gli interessati devono candidarsi entro il 26 gennaio e, se selezionati, vivranno un'esperienza di crescita e servizio svolgendo un'attività della durata compresa tra 8 e 12 mesi tra il 2022 e il 2023. Qualunque sia il progetto scelto l'importo mensile non varia: 444 euro per 25 ore settimanali o un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Tante le opportunità a disposizione in provincia di Latina, come è possibile vedere sul sito del Governo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Alcune opportunità sono messe a disposizione dai Comuni, altre da altri enti e dunque gli interessati hanno l'imbarazzo della scelta.

COMUNI CAPOFILA

Tra i comuni dove ci sono più possibilità ci sono senza dubbio Fondi e Priverno con 36 progetti, Latina con 30 e Formia con 23. A Fondi sono 12 i posti disponibili nel Comune per l'assistenza anziani, l'assistenza disabili e attività relative alla valorizzazione del museo. I progetti previsti a Formia spaziano da attività di tutoraggio scolastico a iniziative con i migranti. Di questi tre progetti sono messi a disposizione dal Comune. Nel Capoluogo sono previsti 31 progetti, ma nessuno di questi è messo a disposizione dal Comune. Da quanto si apprende l'Ente è stato accreditato nel 2020 e nel 2021 ha presentato un progetto ritenuto idoneo, ma non inserito in questo bando con scadenza il 26 gennaio. I 12 posti per volontari che intendono lavorare per il Comune del Capoluogo nelle attività legate a Informagiovani, dunque, saranno disponibili quando ci sarà il prossimo bando. Nel frattempo è possibile scegliere tra svariate altre attività: i volontari potranno lavorare con i disabili visivi, con anziani, ma anche svolgere animazione culturale o essere accanto nelle sfide digitali destinate ai migranti. Molte le possibilità che hanno davanti i giovani di Priverno, che possono scegliere tra ben 36 progetti.

PROMOSSI ANCHE I PICCOLI

Bene anche Sermoneta dove si può scegliere tra 19 progetti e 44 sono i posti disponibili destinati ai progetti del Comune: 27 sono per la valorizzazione del borgo e delle eccellenze e 13 presso i servizi sociali del Comune, la biblioteca e le scuole. Ottimi numeri a Bassiano, dove sono presenti ben 14 progetti per 60 posti disponibili. 48 volontari lavoreranno per il Comune su 3 principali aree: beni culturali; riqualificazione urbana e ambientale del territorio e sociale e disagio adulto. 20, invece, i progetti previsti a Sabaudia: di questi 48 sono i posti disponibili in Comune per i progetti Sabaudia per i beni culturali e Sabaudia per l'educazione. Lavoreranno in prosecuzione con quanto portato avanti lo scorso anno. Buoni numeri anche a Sezze, dove ci sono 18 progetti, a SS Cosma e Damiano dove ce ne sono 12 e a Roccagorga dove ne sono previsti 14.

BENE MA NON BENISSIMO

Se la cava Aprilia, con 7 progetti per 18 posti complessivi. Le attività spaziano da volontariato con pazienti affetti da patologie invalidanti o in fase terminale ad altre che prevedono la possibilità di impegnarsi nella tutela del patrimonio bibliotecario. Sei dei volontari scelti lavoreranno per conto del comune. A Cori si cercano 19 volontari per 5 progetti che vanno dalla valorizzazione dei beni storici all'aiuto nei confronti di minori e giovani in condizioni di disagio. Rilevante il progetto relativo al viaggio culturale lungo le vie consolari laziali, che prevede la promozione dell'antico sistema viario romano ma anche e dei beni presenti lungo i loro tracciati. Bene Maenza dove sono previsti 12 progetti diversi e Norma, dove ne sono in programma 9 dello stesso calibro.

LE ALTRE CITTA'

Meno possibilità nelle altre città: 2 progetti e 2 posti disponibili a Campodimele; 3 progetti e 12 posti disponibili a Castelforte; 6 posti per 2 soli progetti a Gaeta e 4 progetti per 8 posti disponibili a Itri. 3 progetti a Monte San Biagio per 3 posti totali e 3 progetti per 9 posti disponibili a Pontinia che riguardano l'educazione e promozione dei diritti del cittadino, i disabili e i minori in condizioni di disagio. 6 progetti a Ponza che riguardano anche l'educazione europea dei giovani e 9 a Ventotene. Da segnalare anche attività relative alla riqualificazione urbana. Poche possibilità anche a Lenola con 2 progetti, a Roccamassima con 2 progetti, a Roccasecca con 3 progetti, a Sonnino con 5 progetti, a Spigno Saturnia con 3 progetti. Chiudono la classifica Cisterna e Sperlonga, dove è previsto un solo progetto a città e San Felice Circeo dove ci sono zero opportunità.

