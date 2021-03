27 Marzo 2021

WELFARE

Un consorzio, o forse un'azienda speciale. A queste forme stanno pensando i Comuni del distretto socio sanitario in cui è capofila Latina, per poter accedere alle assunzioni di personale necessarie, senza incorrere nel blocco imposto dai tetti massimi di spesa. È uno dei risultati del del Comitato dei Sindaci sulle attività svolte nel 2020, previsione 2021 e determinazioni sulla gestione associata, su cui ha relazionato ieri in commissione welfare l'assessore al ramo, Patrizia Ciccarelli.

IL TETTO

«Il tetto di spesa - ha spiegato - ci blocca nelle assunzioni e avremmo bisogno di andare in deroga. Le risorse le avremmo pure per arrivare al rapporto di un operatore 1 ogni 6.500 abitanti, con risorse nostre, e non con personale esternalizzato».

LA RICHIESTA

Per migliorare il rapporto occorrerebbero al momento 19 unità. «Se la realtà operativa fosse un consorzio, o qualcosa di analogo, non dovrebbe rispettare i tetti di spesa imposti ai Comuni. Per questo, ci stiamo accingendo ad affidare uno studio di fattibilità, che porterà alla scelta della tipologia più adeguata. I tempi sono i più rapidi possibili».

Intanto, sono già pronti i conti per l'anno che vedrà anche il rinnovo di molti appalti di servizi nel settore.

I NUMERI

L'impegno del Comune di Latina, capofila nel distretto, ammonta a 32 milioni di euro, in un Bilancio di previsione che - ha reso noto ieri la Ciccarelli, nonostante il documento economico finanziario sia ancora in dirittura d'arrivo - presenta un impegno totale di 254 milioni di euro. «Sembra una cifra importante in quanto rappresenta circa l'11-12% del Bilancio di previsione, ma bisogna tenere presente che 600mila euro sono soltanto di spesa del personale, e che se un terzo è relativo allo stanziamento che impatta direttamente sulla spesa del Comune, due terzi sono invece relativi all'eterofinanziamento proveniente da Europa, Italia, Regione».

«Un rapporto - chiarisce la Ciccarelli - che ritorna poi nella suddivisione dei centri di costo, in cui la parte distrettuale impatta per due terzi, ovvero circa 20 milioni di euro di spesa, mentre 11 milioni di euro sono le spese per il Comune». Numeri che si traducono in un impegno di 87 euro per persona assistita calcolando i soli impegni comunali, e 120 euro a persona calcolando anche i finanziamenti esterni: «Siamo nella media dei Comuni virtuosi», aggiunge la Ciccarelli.

I SERVIZI

Quali servizi si attivano con questi fondi è stato poi spiegato dalla responsabile di settore, Flora Viola: si va da buoni spesa e pacchi alimentari.e sostegno al reddito di cittadinanza per la fascia di popolazione che ha bisogno di entrare nel mondo attivo del lavoro, alla presa in carico di singoli con disagi di varia natura, dall'assistenza ai minori o donne in difficoltà alla loro sistemazione in strutture, all'assistenza ad anziani non autosufficienti a famiglie con disabili, al pronto intervento sociale al Punto unico di accesso al Centro per la Famiglia.

Andrea Apruzzese

