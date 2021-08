Giovedì 5 Agosto 2021, 05:00

BASKET

Si sono chiuse le iscrizioni per la serie C laziale e il contingente pontino perde una unità. Nella divisione Silver restano 4 le squadre della provincia di Latina, mentre in Gold ne resiste solo una, la Virtus Fondi. I quasi due anni di inattività dovuti al Covid, la mancata assegnazione delle palestre scolastiche nel comprensorio pontino per le attività di base e giovanili e la difficoltà di districarsi tra la miriade di protocolli che cambiavano di settimana in settimana, ha penalizzato soprattutto i piccoli club. Chi non ha mollato, spera di tornare dalla prossima stagione a un trend più regolare.

GOLD

Nella divisione principale della quarta serie nazionale del basket maschile sono 18 le squadre ammesse, le stesse dell'era pre-Covid, ma gli alfieri dell'Agro Pontino saranno solo i cestisti della città di Fondi. La Virtus Pontinia, infatti, ha ceduto i diritti sportivi della prima squadra alla Tiber Roma. Le 18 squadre saranno divise in due raggruppamenti da 9, ma per sapere formula, composizione dei gironi e inizi del torneo si dovrà attendere la fine di agosto, quando riaprirà il comitato regionale Fip. Sarà un torneo ad alto tasso romano, perché la provincia di Latina ha iscritto solo la Virtus Fondi, la Tuscia unicamente la Stella Azzurra Viterbo: nessun team nei comprensori di Frosinone e Rieti. Saranno 7 i club della provincia romana (Palestrina, Civitavecchia, Anzio, Frascati, Frassati Ciampino, Valmontone e Grottaferrata) e ben 9 quelli dell'area urbana: Stella Azzurra, Tiber, Alfa Omega Ostia, Pass, Smit, San Paolo Ostiense, Virtus 1960, Lazio e la ripescata Carver Cinecittà.

SILVER

Nella divisione Silver 28 le squadre ai nastri di partenza, probabilmente divise in due gironi da 14. Qui il contingente pontino pre-Covid è rimasto intatto, rappresentativo di 4 realtà: Virtus Aprilia, Nbt Latina, Serapo Gaeta e Fortitudo Scauri, tutte piazze storiche della pallacanestro locale. Anche qui, i club della provincia di Roma faranno la parte del leone: ben 20. Oltre alle 4 pontine, solo 4 team ciociari: Sora, Frosinone, Cassino, Anagni. Nessun club delle provincie di Rieti e Viterbo. Segnali preoccupanti per un movimento regionale, che aveva la sua forza nella diffusione in tutto il territorio, ora in fase di recesso, soprattutto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia

Stefano Urgera

