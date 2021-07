Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:00

A Latina tutti attendevano l'ufficialità del ripescaggio in Lega Pro, ma per l'ok definitivo bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Solo all'inizio della prossima settimana si potrà fare festa visto e considerato che il Consiglio federale andato in scena ieri mattina, dopo aver indicato nella giornata di martedì 27 luglio il termine perentorio per definire gli organici dei campionati professionistici, alla luce delle bocciature e dei ricorsi al Tar del Lazio ha deciso di attendere. Le società escluse di fatto sono cinque: Chievo in serie B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in C. Tutte (resta però il dubbio sulla Casertana) faranno ricorso al tribunale amministrativo dopo aver ricevuto le motivazioni delle sentenze del Collegio di Garanzia del Coni. L'unica decisione presa dal Consiglio Figc sugli organici è stata quella relativa alla sostituzione del Gozzano che, dopo aver vinto il torneo di serie D, aveva deciso già da tempo di rinunciare alla partecipazione in Lega Pro. Al suo posto, scorrendo la graduatoria del playoff di D, dopo la rinuncia dell'Aglianese (prima) e la bocciatura della domanda dell'FC Messina (secondo), in sostituzione ecco l'Az Picerno (terzo).

La Figc ha scelto la linea della cautela per evitare l'ammissione di squadre in sovrannumero: proprio nella riunione in cui è stata discussa la riforma dei campionati, che prevederà una riduzione delle società partecipanti, è stata considerata controproducente l'eventualità di un allargamento degli organici. Quindi solo dopo la sentenza del Tar potranno essere finalmente definiti gli organici, con l'eventuale riammissione del Cosenza in B al posto del Chievo e una serie di ripescaggi in C al posto delle squadre bocciate. Prima tra queste proprio il Latina Calcio, che vanta la migliore media punti rispetto alle formazioni rivali.

Il Consiglio infatti, come si legge nel comunicato, ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico in Serie C: in testa ci sono i nerazzurri, seguiti da Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro (gli eventuali ripescaggi avvengono in maniera alternata e la priorità quest'anno è stata riservata alle società di Interregionale). Difficile che il Tar possa ribaltare la situazione attuale, al Latina per brindare di fatto basterà una sola conferma. Poi, sarà di nuovo professionismo a distanza di 4 anni dall'ultima volta.

Nel frattempo continua il lavoro della dirigenza, in primis del ds Marcello Di Giuseppe, per strutturare la nuova rosa che sarà guidata da Daniele Di Donato. L'idea è quella di riconfermare solo alcuni dei giocatori protagonisti dell'ultima annata culminata con il successo ai play off contro il Savoia. Si cercano giocatori con una certa esperienza in serie C da unire a giovani di valore. Il mix ritenuto ideale per essere competitivi anche tra i professionisti in un girone che, con ogni probabilità, vedrà ai nastri di partenza formazione dal grande blasone.

Davide Mancini

