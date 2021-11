Martedì 30 Novembre 2021, 05:01

Week-end all'insegna dei rinvii per le squadre pontine nella serie C del basket maschile: tre gare su cinque procrastinate a data da destinarsi con la pandemia che torna a condizionare i tornei regionali. In C Gold l'Oasi di Kufra Fondi, non ha giocato con la Lazio per positività annunciata di due cestisti del club capitolino. Nella serie C Silver ben quattro gare del girone B sono saltate, tra cui Albano-Fortitudo Scauri e Virtus Aprilia Stelle Marine Ostia. Per Scauri è la seconda gara rinviata, ma quella con Pomezia in cartello lo scorso 21 novembre fu posticipata per motivi logistici e sarà recuperata l'8 dicembre. Due i match andati in scena, entrambe nel girone A: bilancio cinquanta-cinquanta. Netta vittoria corsara per la New Basket Time Latina e amara sconfitta casalinga per la Serapo Gaeta. Latina s'impone sul parquet di Anagni per 63-82 con i ciociari che tornavano in campo dopo tre turni di stop. Partita sul filo del rasoio per due quarti, con i pontini avanti di poco (30-33) al riposo lungo. Decisiva la terza frazione: la Nbt grazie a un break di 18-0 prende il largo: 42-63 e gara chiusa alla mezz'ora. Nel team vincente allenato da Andrea Berardi ben 10 cestisti a segno, 4 in doppia cifra: Angelo Bedini 23, Marco Berardi 13. Andrea Cavicchini 11, Danil Maeorg 10. Mastica amaro invece Gaeta che, al cospetto della Vis Nova Roma, seconda forza del girone, sfodera un prestazione super: il team del Golfo allenato da Bruno Imparato si presenta all'ultimo intervallo avanti 52-49 e ancora a +5 quando mancano 5' alla sirena. I capitolini, però, nel rush finale ribaltano il match concludendo con un +12 troppo severo per gli sconfitti. Fatali per la Serapo i 15 errori dalla lunetta nell'arco del match: top scorer dei gaetani Alessandro Porfido, 15 punti. Nel girone A Ferentino guida il gruppo ancora imbattuta a quota 16, poi Vis Nova a 14 e Nbt Latina a 12. Gaeta da sola in coda a quota zero. Nel girone B la capolista Fonte Roma Eur è a 14, la Fortitudo Scauri quinta con 8 punti, ma con due gare da recuperare. Aprilia è nona a 4 punti con Lazio e Frosinone, ma tutte e tre i club devono recuperare una partita.

