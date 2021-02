© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETFinalmente la serie C. Dopo mesi di ipotesi e rinvii la quarta serie del basket maschile è sui blocchi di partenza. Manca solo l'ufficializzazione, ma la divisione Gold diventa a tutti gli effetti un torneo nazionale. Solo due le regioni in grado di fare un campionato autonomo; Lombardia e Toscana, che avranno una promozione garantita a testa. Il Lazio, che aveva 17 squadre iscritte in estate, ha perso più di due terzi del contingente. Sono una mezza dozzina le sicure (Civitavecchia, Viterbo, Ostia e due o tre romane) così la nostra regione è stata accorpata a Marche e Abruzzo con una formula immaginifica. Nella prima fase per le 5 o 6 laziali girone d'andata e ritorno con una successiva fase a orologio. Lo stesso nel girone Marche-Abruzzo (due team di Pesaro, Matelica, Lanciano e 2 di Pescara) e, al termine delle due fasi, solo la prima di ogni girone accederà agli spareggi per salire in B: andata e ritorno con eventuale bella in campo neutro. E le altre? Nel Lazio, chi non parteciperà alla C Gold, disputerà una innovativa Coppa del Centenario Fip: qui dovrebbero giocare Virtus Pontinia e Virtus Fondi: non partecipano al campionato che partirà il 14 marzo e chi arriverà agli spareggio giocherà fino alla metà di luglio.SILVERNella divisione Silver della serie C, c'erano 30 squadre laziali iscritte, ma anche qui solo un terzo giocherà campionato, mentre le altre confluiranno nella Coppa del Centenario. Anche qui si dovrebbe partire a metà marzo, con un girone unico e play-off finali per una o due promozioni in Gold. Nella provincia pontina, solo la New Basket Time Latina per ora è certa di partecipare, giocherebbe le gare casalinghe il sabato pomeriggio al Palabianchini e le contendenti più agguerrite saranno il Colleferro allenato dal fondano Fabio Nardone e il Ferentino che schiera l'ex Benacquista Manuel Carrizo. La squadra si sta allenando agli ordini del coach Leo Ortenzi, ma in attesa dell'assegnazione degli impianti nella città di Latina, il gruppo è costretto a spostarsi a Sora tre volte a settimana per il training di precampionato.Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA