12 Marzo 2021

BASKET

Dopo una interminabile gestazione, anche la serie C divisione Silver trova una sua formula. Al contrario della Gold, dove tra le 5 superstiti laziali (su 17 iscritte in ottobre) non ci sarà nessuna formazione pontina, nella Silver sulla 15 iscritte (erano 30 la scorsa estate) almeno una sarà della nostra provincia: la New Basket Time Latina si aggiungerà a Benacquista Latina (A2) e alla Meta Forma (B) nel trittico di superstiti che partecipano campionati nazionali del basket maschile. Le15 squadre saranno suddivise in tre gironi all'italiana: gare d'andata e ritorno che partiranno nel terzo fine settimana di marzo (20 e 21) e arriveranno fino al 30 maggio: unica pausa prevista, Pasqua il 4 aprile. Ogni squadra giocherà 8 gare: ai play-off, saranno ammesse le prime due piazzate di ogni girone più le due migliori terze. Tre serie per la promozione al meglio delle tre partite: quarti di finale 6, 9 ed eventualmente 13 giugno; semifinali 20, 23 e 27 giugno poi la finale, che varrà il salto in C Gold, nei giorni 4, 7 e 11 luglio.

Il girone A comprenderà le ciociare Ferentino, Anagni e Cassino più Valmontone e Colleferro. Il B la Nbt Latina con i quintetti di Roma Sud (Fonte Eur, Scuola Basket, Team Up e Stella Azzurra). Infine il C con Willie Rieti e altre quattro capitoline: Carver, Tiber, Vis Nova e Roma XVIII.

IL CALENDARIO

Latina riposerà nel primo turno e debutterà sabato 27 marzo sul parquet della Stella Azzurra Roma. La prima in casa il 10 aprile, alle 19 contro il Fonte Roma Eur: campo designato il Palabianchini. Poi il 18 aprile a Roma con il Team Up e il 24 ancora in casa con la Scuola Basket Roma. La squadra conta di arrivare in buona forma al via del torneo: «Abbiamo affrontato mesi molto difficili - sottolinea il coach Leo Ortenzi - fino a ottobre ci siamo allenati a Latina, poi per l'indisponibilità del Palaceci e la mancata assegnazione delle palestre scolastiche è iniziata una sorte di training itinerante. Negli ultimi due mesi ci siamo allenati sul parquet del Sora, società con la quale abbiamo rapporti di collaborazione e che ringraziamo per l'ospitalità. Ora pero la Ciociaria è diventata zona rossa: dobbiamo capire se si potrà continuare ad andare lì. Due volte a settimana partiamo da Latina dopo pranzo, ci facciamo 90 minuti di viaggio, ci alleniamo e torniamo la sera a casa». Il peregrinare della New Basket Time dovrebbe concludersi a breve. Al Palaceci stanno terminando il lavori e il Comune di Latina dovrebbe assegnare l'impianto alle società che hanno presentato domanda nel corso della prossima settimana. Al nucleo di cestisti locali (Marco Berardi, Alessandro Cavicchini, Angelo Bedini, Francesco Tricarico) si aggiungerà l'argentino Ariel Svoboda, che arriverà dalla Sicilia nel fine settimana: 35 anni, micidiale bomber mancino, salì in A2 con l'Ab Latina nel 2009; è lui la star del gruppo. Completeranno il gruppo una decina di cestisti under 20 e under 18 cresciuti nel vivaio del club.

Stefano Urgera

