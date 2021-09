Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

BASKET

Ottime notizie per la Virtus Fondi, l'unico club pontino rimasto nella serie C Gold, la quarta serie nazionale del basket maschile. I presupposti della viglia parlavano di un campionato di conserva, con una squadra improntata su giocatori locali. Sarà così, ma la notizia trapelata nelle ultime ore cambia radicalmente lo scacchiere di forze nel girone laziale. Il club di Fondi, presente sul panorama della pallacanestro nazionale da più di 5 lustri, si avvarrà delle performance di Damian Hollis, 33 anni, pivot di 2.03, nell'A1 italiana con le maglie di Cantù e Pesaro e in A2 con l'Eurobasket Roma e, nella scorsa stagione, con l'Agribertocchi Orzinuovi: ultima gara giocata da Hollis, lo scorso 13 maggio, proprio contro la Benacqusita Latina nella poule salvezza dell'A2. Positiva pure la conferma dello sponsor, l'Hotel Oasi di Kufra, che lega il suo marchio alla Virtus Fondi dagli inizi del nuovo millennio.

CALENDARIO

C'è anche il calendario della prima fase: tra le 18 squadre iscritte (divise in due gironi da 9) solo Fondi e Viterbo non sono della provincia di Roma. L'Oasi giocherà il primo turno sabato 16 ottobre, in casa del Frascati, mentre il debutto casalingo sarà il 24 ottobre contro il San Paolo Ostiense. La trasferta più lunga è prevista sabato 4 dicembre, sul parquet della Stella Azzurra Viterbo, favorita per il salto di categoria. L'ultimo impegno del 2021, il 19 dicembre, retour-match contro Fascati. Poi due settimane di stop per le feste di Natale. La prima fase si chiuderà sabato 26 febbraio, sul parquet di Anzio. Le prime sei di ogni girone entreranno nel circuito che promuoverà una squadra in serie B, le altre 6 lotteranno in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per evitare una sola retrocessione in C Silver.

Stefano Urgera

