17 Maggio 2021

I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di donna nordafricana condannata per il reato di sequestro di persona in concorso.

A San Felice Circeo i militari del comando stazione, hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nei confronti della donna di 47 anni di Sabaudia che deve scontare una pena residua di un anno e nove mesi per il reato di concorso in sequestro di persona. La donna è stata condotta nel carcere di Latina dopo le formalità di rito.

Il suo arresto risale all'ottobre del 2014 durante un'operazione che colpì un gruppo di stranieri coinvolti in un sistema che favoriva l'immigrazione clandestina sul territorio italiano. Ora la sentenza di condanna è diventata definitiva ed è così scattato l'arresto su disposizione dell'autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno anche arrestato a Maenza un 35enne del luogo per il reato di tentata estorsione.

L'uomo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, aveva aggredito la madre di 62 anni tentando di estorcerle il denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Dopo l'allarme l'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori.

