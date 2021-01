LE INDAGINI

Tre paia di scarpe e i tabulati dei telefoni cellulari. Restano concentrati sulla famiglia di Erik D'Arienzo gli accertamenti dei carabinieri rispetto all'omicidio di Fabrizio Moretto. I militari sono tornati in casa di Ermanno Topolino, padre del giovane pestato a sangue e morto alcuni giorni dopo in ospedale, perché l'ipotesi principale resta quella della vendetta. Moretto, infatti, era indagato per il concorso nell'omicidio di Erik. Lui aveva chiamato i soccorsi dicendo che si era trattato di un incidente stradale, lui era insieme alla vittima, lui di fronte alle contestazioni - e alla perizia medico legale che escludeva un trauma della strada - aveva ribadito che si era trattato di un incidente. Ce n'era abbastanza per una vendetta, quindi, ma al momento gli elementi raccolti non forniscono indizi sufficienti. I familiari di D'Arienzo si sono messi a disposizione dal primo momento dei militari del nucleo investigativo, hanno ammesso di aver usato un solvente per lavare le mani (e non gli abiti, come emerso inizialmente) quando sono stati sottoposti all'esame stub, hanno consegnato quanto chiesto dagli investigatori. Ragioni per vendicarsi ne avevano, certo, ma finora non emergono particolari indizi. Le scarpe serviranno per confrontare alcune tracce rilevate nell'area circostante il luogo di ritrovamento del cadavere. Intanto i carabinieri non escludono altre piste, come quella che a eliminare Moretto - indagato per l'omicidio di Erik e anche testimone scomodo di quel delitto - possa essere stato chi aveva già fatto fuori il ragazzo. Movente? Un debito di droga non pagato, per il quale la lezione era andata oltre e portato alla morte D'Arienzo. Possibile? Nulla viene escluso dagli investigatori.

Giovanni Del Giaccio

