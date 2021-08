Venerdì 27 Agosto 2021, 05:02

Sono arrivate ieri mattina le analisi dell'Arpa Lazio derivanti dai campionamenti effettuati nelle vicinanze della Sep dopo il rogo domenica scorsa in un capannone adibito a stoccaggio delle plastiche residue dal trattamento di separazione dall'organico. I risultati evidenziano un leggero innalzamento oltre il tetto massimo di diossina nella prima rilevazione del 23 agosto (0,336 contro lo 0,3), quella immediatamente successiva allo spegnimento dell'incendio e andata avanti per le prime ore. Molto più rassicurante il dato del secondo campionamento (0,049), sempre relativo al 23 agosto, che ha invece evidenziato un drastico abbattimento. Un risultato decisamente importante che è quello che tutti speravano, sia per quanto riguarda lo stato di salute dell'ambiente sia per il benessere delle persone che abitano vicino la Sep. Prevista dunque la revoca da parte del sindaco di Pontinia Carlo Medici dell'ordinanza emessa l'altro giorno per tutelare la popolazione da un eventuale rischio ambientale. Ancora in fase di lavorazione i dati sugli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare il benzo(a)pirene, «l'unico composto ha specificato l'Arpa Lazio in una nota per il quale il d.lgs. n.155/2010 prevede un valore limite pari a 1 ng/m3 come concentrazione media annua. Le analisi sui due campioni sono ancora in corso». Per quanto riguarda i PCB il secondo campione, ieri, era ancora in lavorazione. Restano la rabbia dei cittadini per l'accaduto e le indagini, che sono in corso per cercare di capire se si è trattato - come sembra - di un evento doloso o di autocombustione.

