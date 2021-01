PONTINIA

I comitati riuniti di Mazzocchio, Pontinia Ambiente e Salute, Boschetto Gricilli e Macallé e Il Fontanile sono di nuovo sul piede di guerra per la questione della Sep. L'impianto sequestrato, sotto amministrazione giudiziaria, adesso non puzza più, perché da oltre un anno ci sono lavori di adeguamento e il sito completa il ciclo del trattamento in maniera regolare, senza più sversamenti. I rappresentanti locali dei cittadini, però, vogliono comunque vederci chiaro e guardare con i propri occhi e quelli di tecnici propri il lavoro che si sta facendo per rimettere a posto il sito di trasformazione dei rifiuti organici in compost che, nel 2019, era finito con i sigilli nell'ambito dell'inchiesta Smokin' Fields. «I cittadini dicono i comitati dopo aver pazientato per mesi ora chiedono risposte concrete alla gestione giudiziaria dell'impianto di compostaggio di Mazzocchio e ai sindaci dei Comuni di Pontinia, Sonnino, Priverno, Maenza e Roccasecca. Ci siamo seduti più volte attorno a un tavolo con i sindaci, abbiamo mandato decine di e-mail all'azienda e alle istituzioni. Siamo sempre stati tranquillizzati a parole, ci hanno spiegato che certe cose richiedono tempo ma che tutti sarebbero stati dalla nostra parte. Sono passate settimane, mesi, addirittura è finito un anno e ne è cominciato un altro. Ora basta». I comitati se la prendono anche con i sindaci e dicono che, se non verranno rispettate le richieste dei cittadini, questi ultimi nel mese di febbraio «sono pronti a scendere in piazza, occupare il piazzale antistante alla Sep e non permettere l'accesso ai mezzi pieni di rifiuti». Vogliono anche vedere messo nero su bianco un protocollo che detti tempi e modi per la gestione pubblica dell'impianto, che preveda anche l'interessamento dei cittadini. I comitati dicono di sentirsi presi in giro sul ritardo nell'accesso al sito, ma ad onor del vero l'amministratrice giudiziaria, la dottoressa Carmen Regina Silvestri, nell'incontro avuto prima di Natale con il prefetto di Latina Maurizio Falco, il sindaco di Pontinia e presidente della Provincia Carlo Medici e l'onorevole Raffaele Trano, aveva già spiegato che eventuali accessi da parte dei cittadini sono previsti, ma devono essere prima autorizzati dall'autorità giudiziaria. Insomma, sindaci e amministratrice non possono aprire le porte della Sep se non con il permesso preventivo di un magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Roma.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA