Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

Paura per un senzatetto ieri pomeriggio in pieno centro, alle spalle di piazza Roma e non lontano dalla Questura. Al 118 è arrivata la segnalazione di un uomo a terra nei locali diroccati dell'ex tipografia accanto alla Facoltà di Medicina in via Lago Ascianghi: uno spazio abbandonato che è da tempo occasionale rifugio di senza fissa dimora. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno però dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco per poter raggiungere l'uomo che era a terra oltre la saracinesca abbassata. Quando i pompieri sono riusciti a sollevare la serranda l'uomo è stato soccorso dal 118 e si è ripreso. A quel punto però non voleva essere portato via in ambulanza e non voleva soprattutto lasciare il piccolo locale senza porte e senza finestre che affaccia all'interno dell'ex tipografia, uno spazio ormai a cielo aperto . E' lì che l'uomo aveva trovato rifugio, ma si è sentito male per le temperature rididissime di questi ultimi giorni. Sanitari e vigili del fuoco hanno chiesto assistenza alle forze dell'ordine per convincere l'uomo ad accettare il ricovero in ospedale viste le sue precarie condizioni di salute. Dall'inizio di dicembre è attivo a Latina anche il dormitorio invernale.

